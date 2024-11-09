إسرائيل تواصل إبادة غزة.. استشهاد 17 فلسطينيا بغارات على خيمة ومدرسة ومنزل- (فيديوهات)

إسعاف فلسطينية بعد قصف منزل عائلتها بغارة إسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

غزة: استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، السبت، بسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خيمة ومدرسة تؤويان نازحين ومنزلا في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ أكثر من عام.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في ملعب الجزيرة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تغطية صحفية| ارتقاء 3 فلسطينيين وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي بالشارع قرب محيط خيام النازحين غرب خانيونس. pic.twitter.com/cctMoZtWkA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 9, 2024

وفي مدينة غزة، ارتفع عدد شهداء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة “فهد الصباح” التي تؤوي نازحين بشارع يافا وسط المدينة إلى 7 فلسطينيين بعد أن كان 5، بحسب مصدر طبي.

ناموا ولم يستيقظوا#عاجل | 5 شهداء وعدد من الإصابات، أغلبهم من النساء والأطفال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهد الصباح التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة قبل قليل. pic.twitter.com/WPgWFkuy7E — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) November 9, 2024

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة “أبو جراد” في منطقة المنشية عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، بحسب شهود عيان.

وذكر شهود عيان أن قصفا مدفعيا استهدف غرب مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات الإسرائيلية المسيرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وأضاف الشهود أن الجيش كثف عمليات تدمير المباني والمربعات السكنية في مخيم جباليا وبيت لاهيا، حيث سُمعت أصوات الانفجارات من مدينة غزة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

بينهم نساء وأطفال.. 27 شهيدا في قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة المبحوح في مخيم #جباليا شمالي قطاع #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/8ZeGNN3kmC — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2024

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا في شمال قطاع غزة؛ بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”.

بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الاناضول)