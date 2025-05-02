شهيد و4 إصابات بغارات إسرائيلية على ثلاث محافظات سورية- (فيديوهات) 

دمشق- “القدس العربي”: أعلنت مصادر رسمية في دمشق أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفّذ بعد منتصف ليلة الجمعة/ السبت عدوانا جديدا وقصف أهدافا في ثلاث محافظات سورية، أسفر في محصلة أولية عن استشهاد مواطن في ريف دمشق، و4 إصابات في حماه.

قصف إسرائيلي كثيف استهدف عدة مناطق في سوريا، من بينها دمشق وحماة ودرعا، في تصعيد جوي غير مسبوق لا يزال مستمراً حتى هذه اللحظة. إسرائيل، إن تركتها، لن تتركك، هي تسعى إلى تقسيم سوريا بالقوة . مشاهد من القصف لعدة محافظات . حمى الله سوريا pic.twitter.com/U8d8FG91Um — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 2, 2025

وسمع دويّ الطائرات الإسرائيلية في عموم ريف دمشق، وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على محيط مدينة حرستا في ريف دمشق، ما أدى الى استشهاد مدني، في حين أعلنت صفحات محلية أن الغارات كانت بالقرب من مستشفى تشرين العسكري، كما سُمع دويها في منطقة عدرا الصناعية. وقالت المصادر ذاتها إن الطائرات شنّت سبع غارات في ريف العاصمة.

وذكرت “سانا” أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة أخرى محيط قرية شطحة في ريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى إلى وقوع أربع إصابات، كما استهدفت الغارات محيط كل من مدينة أذرع وبلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في ساعة مبكرة من يوم أمس الجمعة، تنفيذه غارة جوية على موقع بالقرب من “قصر أحمد حسين الشرع” في دمشق، بحسب ما جاء في منشور للمتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”. ولا حقا وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الغارة “رسالة واضحة إلى النظام السوري”، وإن تل أبيب “لن تسمح بنشر قوات سورية جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأي شكل من الأشكال”.

#شاهد | جانب من استهداف طائرات الاحتلال محيط قرية شطحة بريف حماة الغربي في سوريا pic.twitter.com/uBGoEGjCRM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 2, 2025

ودانت الرئاسة السورية بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منطقة مجاورة لقصر الشعب الرئاسي في دمشق، فجر الجمعة، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” يستهدف مؤسسات الدولة السورية وسيادتها.

وفي بيان رسمي، وصفت الرئاسة السورية الهجوم الإسرائيلي بأنه “محاولة متهورة جديدة لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية في البلاد”، وأكدت أنه “استهداف للأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي والدول العربية إلى “الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”، وحثّت على “توحيد المواقف العربية دعما لحقوق الشعوب في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية”.

وشدد البيان على أن “الاعتداءات، سواء كانت داخلية أو خارجية، لن تثني الشعب السوري عن متابعة مسار الاستقرار والسلام”، وأكد استمرار العمل الأمني لمحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ومنع أي تهديدات قد تمسّ أمن الوطن والمواطنين.

رفض عربي لقصف إسرائيل محيط قصر الرئاسة بدمشق ودعوات لموقف دولي

وفي سياق متصل، أدانت دول ومنظمات عربية، الجمعة، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، ودعت إلى موقف دولي يوقف تلك الانتهاكات.

جاء ذلك في بيانات صدرت عن السعودية وقطر والكويت، والأردن، واليمن، والعراق، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي.

وأدانت الرئاسة السورية “بأشد العبارات” القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي، معتبرة إياه “تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها”.

وطالبت في بيان، “المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات العدوانية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية”.

وأكدت أن “هذه الاعتداءات التي تستهدف وحدة سوريا، سواء كانت محلية أو خارجية، لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو في إعاقة جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام في كافة المناطق”.

وحذّرت من أن هذا الهجوم يعكس استمرار “الحركات المتهوّرة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

السعودية

من جانبها، أدانت السعودية في بيان لوزارة الخارجية بـ”أشد العبارات” تلك الغارة، وجددت “رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها”.

وشددت على “ضرورة وضع حدّ للانتهاكات الإسرائيلية السافرة للقانون الدولي في سوريا والمنطقة”.

وحذّرت من أن “استمرار هذه الانتهاكات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة يفاقم من مخاطر العنف والتطرف وعدم الاستقرار الإقليمي”.

قطر

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان هذا القصف “عدوانا سافرا على سيادة الجمهورية العربية السورية وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وجددت التحذير من أن “اعتداءات الاحتلال المتكررة على سوريا ولبنان واستمرار حربه الوحشية على غزة، من شأنها تفجير دائرة العنف والفوضى في المنطقة”.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “الضغط على الاحتلال للامتثال لقرارات الشرعية الدولية”.

كما أكدت دعم قطر “الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار”.

‏ الكويت

كما أعربت الكويت في بيان لوزارة الخارجية عن الإدانة والاستنكار الشديدين للغارة الإسرائيلية، واعتبرتها “انتهاكا صارخا لسيادة سوريا”.

وأكدت أن “تبرير مثل هذه الهجمات تحت ذرائع أمنية لا يمنح الشرعية لأي انتهاك لسيادة الدول”.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في الإقليم.

الأردن

وفي السياق، أدان الأردن في بيان للخارجية “بشدة” القصف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي في دمشق، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا”.

واعتبرت الخارجية الأردنية هذا القصف “خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بتأجيج الصراع والتوتر في المنطقة”.

وأكدت “رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لمواصلة الغارات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

ودعت المجتمع الدولي لـ”تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها”.

اليمن

‏‎كما أعربت الخارجية اليمنية في بيان عن “استنكارها الشديد للغارة الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق”، معتبرة إياها “انتهاكا صارخا” لسيادة سوريا.

ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية لإيقاف الانتهاكات المتكررة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في دول المنطقة، والتي من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

العراق

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلك الغارة أيضا، مؤكدة “رفضها القاطع لكل الاعتداءات الصهيونية المتكررة التي تنتهك سيادة سوريا وتهدد أمنها واستقرارها”.

وشددت على “ضرورة احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي السورية”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه التصرفات العدوانية التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة”.

مجلس التعاون الخليجي

وعلى مستوى المنظمات العربية، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان، الغارة الجوية الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وعدّ البديوي تلك الغارة “انتهاكا خطيرا يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا “رفض جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي تمسّ سيادة ‎سوريا واستقرارها وأمن شعبها”.

الجامعة العربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الغارة الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسي في دمشق.

وأكدت أن تلك الغارات “تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة سوريا، وتمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الإسرائيلية على سوريا بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل في شؤونها الداخلية والتوغل في أراضيها”.

وطالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي بوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة.

البرلمان العربي

من جانبه، أدان البرلمان العربي في بيان تلك الغارة مؤكدا أنها “تأتي امتدادا للتعديات السافرة التي يقوم بها ضد سيادة وأمن وسلامة الأراضي السورية”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي لهذه الانتهاكات المتكررة”.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة جوية على منطقة مجاورة لقصر الرئاسة في العاصمة دمشق، فيما قالت تل أبيب إن الضربة “رسالة تحذير” للإدارة السورية الجديدة.

وفي بيان مشترك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، تعليقا على القصف، إن “هذه رسالة واضحة للنظام (الإدارة الجديدة) السوري: لن نسمح بنشر قوات جنوب دمشق أو بأي تهديد للدروز”.

واللافت أن الضربة الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من بيان مصوّر صادر عن زعماء الطائفة الدرزية ومرجعياتها ووجهائها، مساء الخميس، أكدوا فيه أنهم جزء من سوريا الموحدة، مشددين على رفضهم التقسيم أو الانفصال، فضلا عن اتفاق الحكومة السورية مع وجهاء جرمانا التي يقطنها سكان دروز في ريف دمشق على تعزيز الأمن وتسليم السلاح المنفلت.

ويمثل البيان صفعة لإسرائيل التي تحاول استغلال ورقة الأقليات، خاصة الدروز في جنوب سوريا، لترسيخ تدخلاتها وانتهاكاتها للسيادة السورية، وفرض واقع انفصالي، في وقت تؤكد فيه دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوقا متساوية دون أي تمييز.

وشهدت منطقتا أشرفية صحنايا وجرمانا في محافظة ريف دمشق، يومي الثلاثاء والأربعاء، توترات أمنية إثر مقتل 16 عنصر أمن وعددا من المدنيين بهجمات نفذتها “مجموعات خارجة عن القانون”، على خلفية انتشار تسجيل صوتي منسوب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، تضمّن “إساءة” للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ووفق مصادر رسمية، تمكنت قوات الأمن من استعادة الهدوء في المنطقتين اللتين يتركز بهما سكان من الطائفة الدرزية بالتنسيق مع وجهائهما.

وأعلنت مديرية الأمن العام في ريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في صحنايا والتوصل إلى “اتفاق مبدئي” لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية في المنطقتين.

وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنّت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا وأسقطت ضحايا من المواطنين الدروز، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

(القدس العربي ووكالات)