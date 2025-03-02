إسرائيل تواصل خرق الاتفاق.. استشهاد 4 فلسطينيين جراء استهدافات في غزة 

غزة: استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ستة آخرون اليوم الأحد نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق متعددة بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة على صفحتها بموقع فيسبوك: “وصل مستشفيات قطاع غزة منذ صباح اليوم أربعة شهداء وست إصابات نتيجة استهدافات الاحتلال في مناطق متعددة بالقطاع”.

وأضافت أن “إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ 116 شهيدا، وأكثر من 490 إصابة”.

وكان فلسطيني استشهد وأصيب آخر، الأحد، جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد مسعفون فلسطينيون، بمقتل شاب وإصابة آخر بجراح، جراء قصف طائرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في حي المصريين بمدينة بيت حانون.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

شهيد ومصاب جرّاء قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/xtWVIRdWGi — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) March 2, 2025

وفي 11 فبراير المنصرم، كشف مصدر فلسطيني عن ارتكاب إسرائيل 269 خرقا للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، بأن الخروقات الإسرائيلية “تنوعت بين التوغلات العسكرية، وإطلاق النار والقصف والتحليق الجوي المكثف، إضافة إلى انتهاكات تتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على مستلزمات إعادة الإعمار”.

(وكالات)