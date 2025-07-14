إسرائيل تواصل مجازرها في غزة… وتناور في المفاوضات

غزة ـ « القدس العربي» ووكالات: في الوقت الذي يرتكب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم مريعة في قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 21 شهرا على الفلسطينيين هناك، والمترافقة مع حصار إنساني وصحي وغذائي، يعمد وفد الحكومة الإسرائيلية إلى مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طرح مشاريع لإفشال التفاوض المستمر منذ الأسبوع الماضي.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير قتل جيش الاحتلال 61 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية.

ويأتي هذا فيما نقلت مواقع إسرائيلية أنباء عن مقتل 3 جنود على الأقل وإصابة عدد آخر بنيران المقاومة في غزة.

أما في مسار التفاوض، فقد ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، مساء أمس الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحه أسبوعا إضافيا لإبرام صفقة مع حركة “حماس”.

فلسطينيا، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نتنياهو بأنه “يتفنّن في إفشال جولات التفاوض، الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق”.

وقالت في بيان إن “المجرم نتنياهو يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق؛ استمرارها لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود، بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه”.

وكان نتنياهو قال إنه يوافق على صفقة التبادل “فقط إذا كانت جيدة، أما الصفقات السيئة فلن أقبل بها”.

واستؤنفت في الدوحة جولة التفاوض غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل، وسط تحركات للوسطاء لتذليل العقبات التي يعدّ أكبرها خرائط الانسحاب التي قدمها الوفد الإسرائيلي والتي لا يقبلها المفاوض الفلسطيني، كونها تقتطع مساحات كبيرة من قطاع غزة تصل إلى 40٪، وتختلف كثيرا عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وعلمت “القدس العربي” أن الخريطة التي أصر الوفد الإسرائيلي على جعلها أمرا واقعا في المفاوضات، ورفضتها حركة “حماس”، تشمل استمرار بقاء جيش الاحتلال في عدة مناطق تقع في عمق قطاع غزة، منها مناطق في الشمال وأخرى في محيط “محور نتساريم” وسط القطاع.

لكن وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة، الإثنين، أن نتنياهو يبدي استعدادا لانسحاب جيشه من “محور موراج”، مع تعنته بعدم الانسحاب من رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية (لم تسمها)، حضرت اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” مساء الأحد، قولها إن “نتنياهو أبدى موقفًا أكثر مرونة من السابق في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس”.