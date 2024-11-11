إسرائيل تواصل مجازرها… وتتخوف من عقوبات قد تفرضها إدارة بايدن

غزة – الناصرة – «القدس العربي»: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره في قطاع غزة، مستهدفا أمس بشكل خاص وسط القطاع، وخصوصا مخيم النصيرات، موديا بعشرين شهيدا على الأقل في المخيم.

وبالتزامن، واصل هذا الجيش فرض حصاره على القطاع، ولا سيما على شماله الذي يشهد أوضاعا كارثية.

وحاولت حكومة الاحتلال أمس إظهار أنها تتخذ خطوات فيما يتعلق بدخول المساعدات. وكانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دعت الأحد إلى فتح جميع المعابر، وقالت، إن «إسرائيل قدمت وعودا مرارا وتكرارا في هذا الصدد، لكنها فشلت في الوفاء بها». وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الطاقم الوزاري المصغر قرّر «سرّا» زيادة المساعدات لغزة بعد تهديد واشنطن بتقييد الأسلحة لإسرائيل. كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن سكان شمال غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الأمني المصغّر أقر إجراءات إنسانية في غزة خوفا من حظر أمريكي على الأسلحة يمكن لإدارة الرئيس جو بايدن فرضه، ومن عقوبات. في هذا الوقت، كشف تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» أن جيش الاحتلال يسمح لعصابات في غزة بسرقة شاحنات المساعدات وابتزاز رسوم الحماية من السائقين. وطبقا للصحيفة العبرية، تقع هذه الأفعال في منطقة خاضعة بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الوقت الذي تعمل إسرائيل في غزة قتلا، وتدميرا وإبادة، تتهرب من أي مسار يؤدي على وقف إطلاق النار. وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس أمس إن إعادة المحتجزين في رأس أولوياته، إلى جانب «هزيمة حماس». وتتهم «حماس» حكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة كل محاولة اتفاق، وتقول إنها وافقت فعلا على مقترح في تموز/ يوليو الماضي.

وتقاتل «حماس» وفصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة في وجه التوغل البري الإسرائيلي. وأعلنت الذراع العسكري للحركة «كتائب القسام» أمس عن سلسلة عمليات والتحام مع الاحتلال، كما أعلنت فصائل أخرى عن شن هجمات على قوات المحتل الإسرائيلي.

واقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط في شمال غزة، وقالت مصادر إسرائيلية إن خمسة قتلى في جيش الاحتلال سقطوا في حادثين منفصلين، فيما أصيب 11.