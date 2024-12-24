إسرائيل توجه دبلوماسييها في أوروبا بالسعي لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا

القدس: أصدرت إسرائيل تعليمات لبعثاتها الدبلوماسية في أوروبا بالسعي لتصنيف جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تنظيما إرهابيا.

أطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ نحو إسرائيل فيما تقول الحركة إنه للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أدت هجمات يشنها الحوثيون إلى تعطيل طرق الشحن الدولية مما دفع شركات إلى تحويل مسار سفنها إلى طريق أطول وأكثر تكلفة، الأمر الذي أثار بدوره مخاوف بشأن التضخم في العالم.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان “الحوثيون يشكلون تهديدا ليس لإسرائيل فحسب بل أيضا للمنطقة والعالم بأسره. أول وأهم شيء يتعين فعله هو تصنيفهم تنظيما إرهابيا”.

وأضاف ساعر أن الولايات المتحدة والسعودية وماليزيا والإمارات وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وإسرائيل تصنف الحوثيين حاليا تنظيما إرهابيا.

وفشل الجيش الإسرائيلي يوم السبت في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في منطقة تل أبيب-يافا مما أسفر عن إصابة 14 شخصا.

(رويترز)