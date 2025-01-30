ضمن ثالث دفعات صفقة التبادل.. الأسرى المحررون يصلون رام الله وغزة- (صور وفيديو) 

الأسير المحرر زكريا الزبيدي، القائد البارز السابق لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، لدى وصوله رام الله، 30 يناير 2025

“القدس العربي”: وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء الخميس، حيث كانت حشود غفيرة في استقبالهم.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

آلاف الفلسطينيين برام الله في استقبال الأسرى المحررين ضمن تبادل الأسرى مع المقاومة. pic.twitter.com/n7K5887YxW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

استقبال حافل للأسرى المحررين بصفقة المقاومة قبل قليل. pic.twitter.com/Y4Y0y4i3Bz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة وصول 66 أسيرا في حافلتين للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى المركز الترويحي وسط رام الله، بعد مغادرتهم سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غرب رام الله.

لحظة وصول الأسير القائد زكريا الزبيدي إلى رام الله، بعد تحريره ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال. pic.twitter.com/1XCoeYMJZq — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

بالقبلات وشارة النصر.. لحظة وصول المحرر محمد أبو هلال إلى رام الله، بعد تحريره بصفقة المقاومة، وهو من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة. pic.twitter.com/J65kXf1p5e — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

واستبق الجيش الإسرائيلي خروج الحافلات، باقتحام بلدة بيتونيا بعدد من الآليات العسكرية وجرافتين، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع على مواطنين فلسطينيين كانوا بانتظار الأسرى، ما أسفر عن إصابة 14 فلسطينيا، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، من بينهم 3 بالرصاص الحي.

ولحظة خروج الأسرى من الحافلات، حملتهم الحشود على الأكتاف، وسط هتفافات بالتهليل والتكبير.

مشاهد مؤثرة.. لحظة لقاء الأسير منصور العباسي بعائلته في القدس المحتلة، بعد تحريره ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال. pic.twitter.com/EqCV1kjvdu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

لحظة لقاء الأسير محمد صباح بعائلته في صور باهر بالقدس المحتلة، بعد تحريره ضمن صفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال. pic.twitter.com/JFKQ6Xa9w7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

وكانت الحافلات غادرت سجن عوفر منذ ساعات قبل أن تعود إليه بقرار من المستوى السياسي في إسرائيل الذي لم ترقه مشاهد تسليم أسراها الثلاثة في غزة اليوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب المشاهد التي جرت في تسليم الأسرى الإسرائيليين بخان يونس”.

29 أسيرا يصلون غزة

ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة، مساء الخميس.

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى وعددهم 29، إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح (جنوب).

ومن بين الأسرى 9 من سكان غزة، بينما أُبعد 20 من مدن الضفة الغربية والقدس إلى القطاع.

وأظهرت مشاهد في خان يونس حشودا من الفلسطينيين في استقبال الأسرى المحررين، حيث حملوهم على الأكتاف وسط الهتافات والتكبيرات.

كما التقى الأسرى المحررون بذويهم وأمهاتهم في أجواء غمرتها الفرحة والدموع.

طوفان بشري يهرع لاستقبال المحررين بصفقة المقاومة، في المستشفى الأوروبي بقطاع غزة. pic.twitter.com/dn6Zb0JOm1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 30, 2025

(وكالات)