سياسة | عربي | فلسطين

ضمن ثالث دفعات صفقة التبادل.. الأسرى المحررون يصلون رام الله وغزة- (صور وفيديو) 

30 - يناير - 2025

الأسير المحرر زكريا الزبيدي، القائد البارز السابق لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، لدى وصوله رام الله، 30 يناير 2025

حجم الخط
4

“القدس العربي”: وصل عشرات الأسرى الفلسطينيين المحررين وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، مساء الخميس، حيث كانت حشود غفيرة في استقبالهم.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل المتضمنة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة وصول 66 أسيرا في حافلتين للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى المركز الترويحي وسط رام الله، بعد مغادرتهم سجن عوفر العسكري الإسرائيلي غرب رام الله.

واستبق الجيش الإسرائيلي خروج الحافلات، باقتحام بلدة بيتونيا بعدد من الآليات العسكرية وجرافتين، وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع على مواطنين فلسطينيين كانوا بانتظار الأسرى، ما أسفر عن إصابة 14 فلسطينيا، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، من بينهم 3 بالرصاص الحي.

ولحظة خروج الأسرى من الحافلات، حملتهم الحشود على الأكتاف، وسط هتفافات بالتهليل والتكبير.

وكانت الحافلات غادرت سجن عوفر منذ ساعات قبل أن تعود إليه بقرار من المستوى السياسي في إسرائيل الذي لم ترقه مشاهد تسليم أسراها الثلاثة في غزة اليوم.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “وقف عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى إشعار آخر”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: “تلقينا تعليمات بتعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب المشاهد التي جرت في تسليم الأسرى الإسرائيليين بخان يونس”.

29 أسيرا يصلون غزة

ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، وصل عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة، مساء الخميس.

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى وعددهم 29، إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح (جنوب).

ومن بين الأسرى 9 من سكان غزة، بينما أُبعد 20 من مدن الضفة الغربية والقدس إلى القطاع.

وأظهرت مشاهد في خان يونس حشودا من الفلسطينيين في استقبال الأسرى المحررين، حيث حملوهم على الأكتاف وسط الهتافات والتكبيرات.

كما التقى الأسرى المحررون بذويهم وأمهاتهم في أجواء غمرتها الفرحة والدموع.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ساري الفجر:
    يناير 30, 2025 الساعة 1:04 م

    الغدر طبع أساسي و اصيل لدى اليهود

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 30, 2025 الساعة 6:18 م

      حقيقة بشعة جدا جدا في ظل تغول عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948

  2. يقول أبو البراء:
    يناير 30, 2025 الساعة 2:32 م

    فصائل المقاومة الباسلة في غزة تعامل الأسرى الصهاينة بعلو قيم الإسلام . النتن ياهو وحلفائه المتطرفين مقهورون لحد المرارة من ظهور المجاهدين بشموخهم وكامل قوتهم وأناقتهم ومن إستعراضهم البطولي أثناء تسليمهم للأسرى. هناك فرق كبير بين من رفعهم الله بجهادهم ومن أذلهم الله وأخزاهم بهزيمتهم. إنها فقط جولة والقادم سيكون أعظم بإذن الله

    رد
  3. يقول مروان لطفي:
    يناير 30, 2025 الساعة 2:50 م

    المجرم النتنياهو وعصابته ينطبق عليهم المثل المصري والمستخدم في فلسطين “صاحبك /عدوك ده دايماً يتلكك عشان دائماً يخترع الاسباب الوهمية لكى لا ينصاع للحقيقة..لم يستوعبوا الصدمة بعد.. أنهم لم ينتصروا!!

    رد

أخبار ذات صلة

حماس: ندرس مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة وسنرد عليه قريبا
14 - أبريل - 2025
وفد من حماس يتوجه إلى القاهرة لمتابعة تطورات اتفاق وقف إطلاق النار
14 - مارس - 2025
محللون: التواصل بين واشنطن وحماس مؤشر على تعقيدات المباحثات بشأن غزة
6 - مارس - 2025
ترامب يؤكد إجراء محادثات أمريكية مباشرة مع حماس بشأن المحتجزين
6 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية