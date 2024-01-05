سياسة | عربي

إسرائيل توسع جغرافية استهدافها في لبنان بأسلحة أشد فتكا

5 - يناير - 2024

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بيروت: أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي وسّع جغرافية استهدافاته، واستعمل أسلحة أخطر وأشد فتكا في غاراته أمس على عدد من البلدات الجنوبية.
وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي وسّع جغرافية استهدافاته، واستعمل أسلحة أخطر وأشد فتكاً، وخاصة القذائف الفسفورية.
وقالت إن الطائرات الحربية الاسرائيلية “نفذت عدوانا جويا ليلا مستهدفة بغارة مثلث بنت جبيل – يارون- مارون الراس، وألقت خلالها صاروخ جو- أرض”.
وأوضحت أن “الصاروخ تسبب بإحداث حفرة عميقة في الطريق، بحيث لم يعد سلوكها ممكنا، وبذلك قطعت الطريق بين بنت جبيل ومارون الراس ويارون أمام حركة السيارات”.
وأشارت الوكالة إلى أن تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي استمر لصباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور جنوب لبنان.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استمر بإطلاق القنابل المضيئة (الحارقة) فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين بين بلدتي شيحين منطقة السفرجل في مجدل زون، إضافة إلى قصف مدفعي استهدف منطقتي المرج ورويسة في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.
وقالت إن الجيش الإسرائيلي قصف سهل مرجعيون وتلة حمامص، وألقى قذائف فوسفورية وقنابل مضيئة وقام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة على كفركلا.

(الأناضول)

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