إسرائيل توسع هجومها في بيت حانون واستشهاد 50 فلسطينيا

غزة – «القدس العربي»: استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وأوقعت الغارات الجديدة التي استهدفت المنازل ومناطق التوغل البري والنزوح القسري مزيدا من الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأحصت شبكة «الجزيرة» استشهاد نحو 50 فلسطينيا منذ فجر الإثنين وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، عن ارتكاب الاحتلال مجزرتين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 19 شهيدا و71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,584 شهيدا و109,731 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ففي مدينة غزة، ارتقى سبعة شهداء وأصيب عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع المعامل في حي الدرج وسط المدينة، كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين غربي المدينة، لتضاف إلى قائمة مراكز الإيواء الطويلة التي استهدفتها قوات الاحتلال، وأوقعت فيها آلاف الضحايا. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي في شارع العيون غربي مدينة غزة وسط القطاع. كما استشهد والد الصحافي الشهيد أيمن الجدي، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني، عن تمكنها من انتشال جثامين ثلاثة شهداء، سقطوا جراء قصف طائرات الاحتلال الذي طال عددا من المنازل لعائلتي «جرادة» و»خاطر» في حي الشجاعية شرقا، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد مواطنان برصاص بحرية الاحتلال على شاطئ بحر مدينة غزة، وارتقى ستة شهداء بينهم طفلة، وأصيب آخرون، جراء استهداف اسرائيلي لمجموعة من المواطنين عند مفترق ضبيط وسط المدينة، كما ارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة الجوازات غربي المدينة.

الاحتلال يشدد الحصار ويجوّع السكان ويحرمهم العلاج

واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون نتيجة قصف إسرائيلي، استهدف مجموعة من المواطنين خلف محطة البربري محيط منطقة اليرموك وسط المدينة.

وأبقت كذلك قوات الاحتلال على هجماتها على العديد من مناطق مدينة غزة، فنسفت مباني سكنية في منطقة الصفطاوي شمالا، كما قامت بتكثيف قصفها المدفعي للمناطق الواقعة شمال غرب المدينة أيضا.

وقامت زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار تجاه مرفأ الصيادين غربي مدينة غزة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه القوات المتوغلة في محيط «محور نتساريم» من الجهة الشمالية، تهاجم الأطراف الجنوبية لمدينة غزة، وتحديدا أطراف حيي تل الهوا والصبرة. وتعرضت كذلك الأطراف الجنوبية الشرقية لحي الزيتون لقصف مدفعي إسرائيلي، وعمليات إطلاق نار كثيف.

حصار المشافي

وفي شمال قطاع غزة حيث يتواصل الهجوم البري لليوم الـ 101 على التوالي، سقط عدد من المصابين إثر قصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة جباليا النزلة.

وجاء ذلك في الوقت الذي تواصلت فيه الهجمات الجوية على عدة أحياء في مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف تلك المناطق، ومناطق أخرى تقع شرق بلدتي بيت حانون وجباليا.

وحسب المعلومات المتوفرة من شمالي قطاع غزة، فإن مدفعية الاحتلال، أطلقت وابلا من القنابل الدخانية في أجواء المناطق القريبة من مدينة غزة، وهي تستخدم بالعادة للتغطية على تحرك الآليات العسكرية.

وأبقت كذلك قوات الاحتلال على حصار مشافي شمال غزة التي تعمل بالحد الأدنى، وتقدم خدمات إسعافية بسيطة للمرضى والمصابين، جراء منع الاحتلال وصول قوافل المساعدات الطبية إليها. تعرضت محيط المشافي لقصف مدفعي وإطلاق نار من الطائرات المسيّرة.

وقال مدير مشفى العودة في شمال غزة محمد صالحة، إن هناك 30 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج في المشفى، إلى جانب100 نازح يقيمون هناك، وسط للحصار، حيث لا يستطيع أحد الدخول أو الخروج منه بسبب وجود دبابة أمامه، مما أخرج المشفى عن العمل، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يقصف محيط المشفى باستمرار.

هجمات على الوسط والجنوب

في الموازاة، استمرت هجمات جيش الاحتلال على وسط القطاع، وهاجمت تلك القوات المناطق الواقعة شمال مخيم النصيرات، والتي هددتها بالنزوح القسري، حيث استهدفت تلك المناطق بوابل من القذائف المدفعية وإطلاق رشقات متتالية من الرصاص الثقيل.

وقصفت كذلك مسيّرة إسرائيلية منزلا في محيط مقبرة القسام في مخيم النصيرات، كما شهدت المناطق الغربية للمخيم قصفا مدفعيا عنيفا. كذلك قامت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بإطلاق قذائفها صوب مراكب الصيادين، خلال عملها في منطقة بحر الزوايدة.

ولم تسلم المناطق الشرقية والشمالية لمخيم البريج من الهجمات، فاستهدفت الدبابات الإسرائيلية المتوغلة على الأطراف تلك المناطق بإطلاق نار كثيف.

أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فقد استشهد مواطن جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منطقة تقع شمالي المدينة.

وأصيب خمسة مواطنين بينهم نساء وأطفال، إثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين غربي المدينة.

وفي مدينة رفح، استشهد أربعة مواطنين، جراء قصف من الطيران الحربي، استهدف مركبة مدنية شمال المدينة.

كذلك سجل قيام زوارق حربية إسرائيلية بقصف منطقة العزبة في مواصي المدينة، في الوقت الذي تعرض له حيّا السعودي وتل السلطان لقصف مدفعي.

منع المساعدات

وفي السياق، واصلت سلطت الاحتلال حصارها المحكم على قطاع غزة، مانعة بذلك دخول الكميات الكافية من المواد الغذائية والدواء والوقود.

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال أغلقت معبر رفح البري الفاصل عن مصر، منذ أن بدأت في الهجوم البري على مدينة رفح في السابع من مايو/ايار من العام الماضي، ولا تسمح حاليا إلا بدخول كميات قليلة من السلع والأدوية من معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرتها.

وتتواصل عملية الإغلاق مع صم دولة الاحتلال آذانها لكل المناشدات الدولية التي تنادي بفتح معبر رفح ورفع الحصار، والتحذيرات الدولية من توسع نطاق المجاعة في القطاع.

وكان برنامج الأغذية العالمي حذر في وقت سابق من أن سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني مواطن، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأعرب عن قلقه من تقليص حجم المساعدات لغزة.

وتشكو مشافي قطاع غزة في هذا الوقت، رغم ازدياد أعداد المرضى والمصابين، من شح كبير في الأدوية الأساسية ونفاد أصناف كثيرة، جراء الحصار والحرب، وحذرت من خطر يهدد حياة المرضى والمصابين.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال منذ أن أغلقت معبر رفح، لم تسمح إلا بخروج أعداد قليلة من المرضى للعلاج في الخارج، بخلاف ما كان خلال فتح المعبر حين كان يسافر يوميا العشرات من المصابين والمرضى لتقلي العلاج في مشافي خارجية.