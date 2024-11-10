إسرائيل توصي مواطنيها بعدم حضور مباراة منتخبها لكرة القدم مع فرنسا في باريس

القدس: حثت السلطات الإسرائيلية الأحد المشجعين على عدم حضور مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإسرائيل المقررة الخميس في باريس، بعدما أعقبت أعمال عنف مباراة في أمستردام.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في بيان إلى “تجنب حضور المباريات الرياضية/الفعاليات الثقافية التي يحضرها الإسرائيليون في الخارج، مع التركيز على المباراة المقبلة للمنتخب الإسرائيلي في باريس”.

ماكرون سيحضر مباراة كرة قدم بين إسرائيل وفرنسا لإظهار التضامن

وفي باريس، سينضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مشجعي كرة قدم في ملعب فرنسا الدولي يوم الخميس حينما تواجه فرنسا إسرائيل، وذلك في بادرة تضامن عقب أعمال عنف تعرض لها مشجعون إسرائيليون في أمستردام قبل أيام وأدت إلى تنديدات عالمية.

وتصر الحكومة الفرنسية على أنها لن تغير خططها لاستضافة مباراة في دوري الأمم الأوروبية، لتعتمد بدلا من ذلك على تدابير أمنية ضخمة بنشر الآلاف من قوات الشرطة حول الملعب لضمان سلامة المشجعين الضيوف.

وذكر مكتب ماكرون أن مشاركة الرئيس هدفها توجيه “رسالة أخوة وتضامن عقب الأفعال المعادية للسامية التي لا يمكن التسامح معها والتي أعقبت المباراة في أمستردام”.

وألقت الشرطة الهولندية القبض على أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين تحدوا حظرا على المظاهرات في ظل استمرار تصديها لتبعات العنف الذي تعرض له مشجعو فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.

(وكالات)