إسرائيل توقع صفقة مع بوينغ لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف-15

7 - نوفمبر - 2024

مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي

القدس المحتلة: قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس إنها وقعت صفقة لشراء 25 طائرة من الجيل القادم من مقاتلات إف-15 مع شركة بوينغ.

وأضافت أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار دولار جزء من حزمة أوسع من المساعدات وافقت عليها الإدارة الأمريكية والكونغرس في وقت سابق من هذا العام وتضمنت خيارا لشراء 25 طائرة إضافية.

وسيتم تزويد الطائرات بأنظمة أسلحة مدمجة مع الأسلحة الإسرائيلية الحالية، بالإضافة إلى زيادة مداها وحمولتها.

وذكرت الوزارة في بيان “هذه المزايا ستساعد القوات الجوية الإسرائيلية على الحفاظ على تفوقها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن تسليم طائرات إف-15 سيبدأ في عام 2031 مع توفير أربع إلى ست طائرات سنويا.

وقال إيال زامير المدير العام لوزارة الدفاع في البيان “يمثل سرب طائرات إف-15 هذا، إلى جانب السرب الثالث من طائرات إف-35 الذي تم شراؤه في وقت سابق من هذا العام، تعزيزا تاريخيا لقوتنا الجوية ومداها الاستراتيجي، وهي قدرات أثبتت مدى أهميتها في الحرب الحالية”.

(رويترز)

