سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة

منذ 56 دقيقة

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غزة: أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، السبت، قطع إمدادات الكهرباء المخصصة لقطاع غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وقال وزير الطاقة إسرائيل كاتس في بيان مقتضب “وقعت أمرا يقضي بوقف شركة الكهرباء (الإسرائيلية) إمدادات الكهرباء لغزة”.

وأطلقت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، هجوما غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل 150 إسرائيلي وإصابة أكثر من ألف خلال العملية.

كما أعلنت القسام أسر “عدد من الجنود الإسرائيليين” خلال المعركة.

(وكالات)

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