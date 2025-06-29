إسرائيل توقف تمويل مستوطنين لدفعهم للعودة لمناطق محاذية لغزة

القدس المحتلة: صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار بوقف تمويل إقامة سكان مستوطنات محاذية لغزة الذين تم إجلاؤهم مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأمهلتهم حتى نهاية يوليو/ تموز للعودة إلى منازلهم.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن الحكومة صادقت هاتفيا على مقترح يقضي بإنهاء إقامة سكان المستوطنات المتضررة بشكل بالغ من هجمات 7 أكتوبر في أماكن الإجلاء خلال شهر والعودة إلى منازلهم.

وأوضحت الحكومة أن الجيش الإسرائيلي أكد زوال الموانع الأمنية لعودة سكان 12 مستوطنة اعتبارا من 1 يوليو، دون الإشارة إلى مستوطنات أخرى ما يزال منع العودة قائما فيها.

وأشارت “إدارة تكوما”، المسؤولة عن إعادة تأهيل المستوطنات، إلى أن القرار يشمل مستوطنات: بئيري وحوليت وكيسوفيم وكفار عزة وكيرم شالوم وناحل عوز ونيريم، نير يتسحاق ونير عوز ونتيف هعسرا وصوفا وعين هشلوشا.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أجلت مع اندلاع الحرب عشرات الآلاف من سكان الجنوب، خصوصا في المناطق المحاذية لقطاع غزة، إلى فنادق وشقق سكنية وسط إسرائيل.

في المقابل، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن قرار الحكومة بإزالة المانع الأمني لعودة السكان يسقط مبررات استمرار الحرب.

وقالت الهيئة في بيان: “إذا لم يكن هناك مانع أمني للعيش في الغلاف، فبالتأكيد لا يوجد مانع لإنهاء القتال في غزة”.

وأضافت: “الحكومة أثبتت مرة أخرى ما يعرفه معظم الجمهور التهديد الفعلي من القطاع أزيل، وآن الأوان للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع المختطفين الـ50، ويكمل المهمة”.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.

(الأناضول)