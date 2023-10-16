إسرائيل توقف صادرات أمنية إلى كولومبيا بعد تشبيه بيترو لأفعالها في غزة بالنازية

تل أبيب: أعلنت إسرائيل يوم الأحد أنها ستوقف صادراتها الأمنية إلى كولومبيا وذلك ردا على تصريحات الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، التي شبه فيها استهداف إسرائيل لغزة بالاضطهاد النازي لليهود.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، إنه تم توبيخ السفيرة الكولومبية مارغريتا مانخاريز بسبب “التصريحات العدائية والمعادية للسامية ضد دولة إسرائيل” التي أدلى بها بيترو.

وذكر هايات عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا: “أنه في أول إجراء تم اتخاذه ردا على ذلك، قررت إسرائيل وقف الصادرات الأمنية إلى كولومبيا”.

وأضاف أن “إسرائيل تدين تصريحات الرئيس الكولومبي- التي تشكل دعما للأعمال المروعة التي يقوم بها إرهابيو حماس، وتؤجج معاداة السامية، وتضر بممثلي دولة إسرائيل، وتهدد سلامة الجالية اليهودية في كولومبيا”.

وفي رد على ذلك، قال بترو: “إذا اضطررنا إلى قطع العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فسوف نقطعها، نحن لا ندعم الإبادة الجماعية”.

يشار إلى أنه في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن “حصار كامل” لغزة، قائلا إنه لن يكون هناك “كهرباء ولا طعام ولا وقود”.

وأضاف غالانت: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك”.

ورد بترو قائلا: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود”.

وذهب الزعيم الكولومبي لتشبيه أفعال جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرائم النازيين وقطاع غزة بمعسكر اعتقال “أوشفيتز” وجيتو “وارسو”.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة- والتي تعتبر أحد أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يعيش بها حوالي 2.2 مليون نسمة على مساحة حوالي 45 كيلومترا مربعا- منذ الهجمات غير المسبوقة التي نفذها مقاتلو حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

(د ب أ)