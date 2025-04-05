إسرائيل توقف مياه “ميكروت” وتحذيرات من أزمة عطش في غزة

غزة: تسببت إسرائيل، السبت، بتوقف المياه الواصلة من شركة “ميكروت” إلى قطاع غزة والتي تمثل 70 بالمئة من إجمالي الإمدادات المتوفرة، وسط تحذيرات من أزمة عطش كبيرة تضرب المنطقة.

وقال متحدث بلدية غزة حسني مهنا إن إسرائيل تسببت في انقطاع مياه شركة “ميكروت” عن الخط الرئيسي المغذي لها والواقع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة حيث ينفذ الجيش عملية عسكرية بدأها الخميس.

وأضاف أن أسباب انقطاع هذه المياه ما زالت غير واضحة حيث يجري التنسيق مع المنظمات الأممية للسماح بفحص الخط إن كان تضرر جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وتابع مهنا: “أسباب انقطاع المياه قد تكون عسكرية بسبب العملية التي يشنها الجيش في الشجاعية، أو تكون إسرائيل قطعت إمدادات المياه بقرار سياسي”.

وحذر من أن استمرار انقطاع هذه الإمدادات من شأنه أن يتسبب بأزمة عطش كبيرة في القطاع، الذي يعاني أصل أزمة حادة في توفر المياه.

(الأناضول)