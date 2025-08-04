إسرائيل: حرب غزة تغير سياسة “حليفتنا الأوروبية الأولى” تجاهنا.. وقد يتبعها الاتحاد كله

ليئام هور

في الوقت الذي عقدت فيه فرنسا والسعودية قمة مهمة للأمم المتحدة في محاولة لتحريك الدعم الدولي لحل الدولتين، بقي موقف ألمانيا بدون تغيير – الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ألا يأتي إلا بعد وليس قبل اتفاق السلام مع إسرائيل.

قبل القمة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذه السنة. رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، ذهب في أعقابه وإن وضع عدة شروط خاصة به. في المقابل، تتبع ألمانيا مقاربة أكثر حذراً رغم ضغط داخلي وخارجي متزايد، من أعضاء برلمان، ومجتمع مدني وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي – وما زالت حكومة المستشار فريدريك مارتس متمسكة بموقفها التقليدي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

الخميس، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادبول، بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون بعد انتهاء المفاوضات حول حل الدولتين. ولكنه أضاف بأنه “يجب بدء العملية الآن”. ونشر فادبول البيان قبل فترة قصيرة من زيارته لإسرائيل ومناطق الضفة الغربية.

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فادبول، بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون بعد انتهاء المفاوضات حول حل الدولتين

رغم أن موقف ألمانيا ما زال حذراً، ثمة دلائل على تغييرات بطيئة ولكنها واضحة في المقاربة الأوسع تجاه القضية. في اليوم الذي افتتحت فيه قمة الأمم المتحدة في نيويورك، تم عقد الكابنت الأمني في ألمانيا لفحص الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

بعد الجلسة، أعلن المستشار مارتس بأن ألمانيا ستشغل بالتنسيق مع الأردن قطاراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية الملحة إلى القطاع، وهي بادرة حسن نية تعكس القلق وتعطي أيضاً إشارات على رغبة ألمانيا في موازنة خطها الاستراتيجي مع إسرائيل بواسطة المساعدات الإنسانية. “نعرف أنها ستكون مساعدات صغيرة لسكان غزة”، قال مارتس، وأضاف: “هذا إسهام ألمانيا وهي مسرورة بتقديمه، لأننا نريد إنهاء معاناة السكان في غزة في أسرع وقت. نريد وقف القتال في غزة فوراً، ونريد أن يحصل أصدقاؤها في إسرائيل على السلام والهدوء بعد الأحداث الفظيعة في 7 أكتوبر، وأن يعيشوا بأمن وسلام”.

الضغط يزداد، من اليمين واليسار

كريستن اوفناس الذي يترأس المنظمة المؤيدة لإسرائيل، شبكة الزعامة الأوروبية “النيت” في برلين، قال إنه منذ أن تسلم مارتس منصبه في أيار الماضي وهو يواجه “الفترة الأكثر تحدياً من ناحية علاقات أوروبا وإسرائيل منذ إقامة هذه المنظمة في 2007”. رغم أن ائتلاف مارتس مع الحزب الاشتراكي – الديمقراطي غير معرض لأي خطر، فإن الضغط الممارس عليه فيما يتعلق بغزة آخذ في الازدياد من جانبي الخارطة السياسية. في اليمين حزب مارتس، وهو الحزب المسيحي الديمقراطي سي.دي.يو، وحليفه الحزب المسيحي الاشتراكي سي.اس.يو، يعارضان أي انتقاد علني لإسرائيل.

أما اليسار؛ أي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فثمة أصوات تسمع فتعتقد أنه كان يجب على ألمانيا أن تتخذ موقفاً متصلباً أكثر في مرحلة أبكر، ويطالبون بوقف النار على الفور. حتى إن بعضهم يدعون إلى فرض حظر للسلاح على إسرائيل وتعليق جزئي أو كامل للميثاق الذي ينظم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وأظهر مارتس استعداده لفحص هذه الخطوات.

“العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل تتغير، وإن كان ذلك يحدث ببطء، والأمور لا تتقدم على صورة خط مباشر”، قالت موريال اسبورغ، رئيسة قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، في مقابلة مع “هآرتس”. تراوحت المحادثة بين انتقاد نشاطات إسرائيل في الحرب وغياب مقاربة إنسانية، وبين تأكيد الموقف الذي يقول إن إسرائيل يمكنها الاعتماد على ألمانيا. “كل ذلك يحدث في الوقت الذي تريد فيه قوى مختلفة التأثير على العلاقات والخطاب العام”، قالت.

التوتر بين الموقفين لا يعكس فقط التعقيد في العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل، بل أيضاً وضع المستشار مارتس السياسي والتحديات الحكومية التي يواجهها. “دعم مارتس لإسرائيل كان واضحاً خلال حياته السياسية”، قال أوبنس، الذي شغل منصب الممثل الإقليمي لحزب سي.دي.يو قبل انضمامه إلى “النيت”. “ينص الاتفاق الائتلافي على أن أمن إسرائيل مبدأ أساسي لحكومة ألمانيا”، وأضاف: “في السنة والنصف الأخيرة، أصبح الوضع أكثر استقطاباً، لا سيما فيما يتعلق بغزة”.

لويز اسبرغ، عضوة البرلمان من حزب الخضر، قالت إن “النقاش الحالي حول إسرائيل وغزة أكثر سخونة، لكنه أكثر شفافية أيضاً. هذا مفهوم كلياً إزاء معاناة شديدة لسكان غزة”. يوافق كل من اوبنس واسبرغ، على أن ألمانيا امتنعت بشكل تقليدي عن توجيه أي انتقاد علني لإسرائيل. “الحكومة الحالية في ألمانيا ربما، حتى أكثر من سابقتها، تختار العمل مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية من خلال إسماع انتقاد، وبالأساس في الغرف المغلقة”، شرحت إسبرغ. “الحكومة تقول إنها هكذا تبني الثقة وتخلق الفرص لإقناع إسرائيل بدلاً من عزلها”.

الانتقاد أصبح علنياً رويداً رويداً

مع ذلك، إزاء تدهور الوضع في غزة وتغير الديناميكية الدولية، بدأت حكومة مارتس في إسماع انتقادها علناً، حتى لو كان انتقائياً. مثلاً، في 21 حزيران، لم توقع ألمانيا على بيان مشترك لوزراء خارجية 31 دولة، من بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا. في هذا البيان، صيغ طلب لإنهاء الحرب في غزة، وإلغاء القيود على تدفق المساعدات الإنسانية، وتطبيق ما يقتضيه القانون الإنساني الدولي ووقف البناء في المستوطنات.

نشرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في 25 حزيران، بيانات منفصلة حتى لو كانت بنفس الصيغة. وطالبت البيانات بـ “وضع نهاية للحرب في غزة”

بدلاً من ذلك، نشرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في 25 حزيران، بيانات منفصلة حتى لو كانت بنفس الصيغة. وطالبت البيانات بـ “وضع نهاية للحرب في غزة”، وتوسلت إلى إسرائيل لـ “إلغاء القيود فوراً على تدفق المساعدات… والوفاء بواجباتها حسب القانون الإنساني الدولي”. جاء في البيانات أيضاً أن هذه الدول “تعارض كل جهود إسرائيل لفرض سيادتها على المناطق الفلسطينية المحتلة”.

رغم أن البيانات متشابهة، فإن اسبرغ قالت إن الصيغة التي وقعت عليها ألمانيا “صيغت بطريقة مخففة، وهي بناءة أكثر من ناحية توجيه الخطوات القادمة”. وحسب قولها، كانت هناك نقاط في البيان الأول ظهرت لألمانيا قاسية جداً، وقال ممثلوها إنه لم يكن هناك وقت كاف لمناقشة صيغة مقاطع معينة في النص.

هذا السلوك الحذر انعكس أيضاً على مشروع قرار آخر للاتحاد الأوروبي. في الأسبوع الماضي، أوقفت ألمانيا وإيطاليا المصادقة على مشروع طرح في الممثلية الأوروبية لتعليق تمويل مشاريع إسرائيلية ناشئة. لو تمت المصادقة على الاقتراح لتسبب بإخراج شركات إسرائيلية من خطوة “هورايزون” المهمة، لا سيما شركات تكنولوجيتها التي قد يكون لها استخدام عسكري. ألمانيا وبريطانيا رفضتا دعم هذا المشروع، وطالبتا بتأجيله لفحص ما إذا كان الوضع الإنساني في غزة يتحسن قبل أن تفحصا تعليقاً جزئياً للتعاون مع إسرائيل.

مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد الشهر الماضي، خُطط لعقده في حزيران، ولكنه تأجل بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران. ثلاثة أعضاء في البرلمان الألماني، من بينهم لويز إسبرغ، اتخذوا خطوة غير مألوفة ونشروا مقالاً في صحيفة “فرانكفورتر روندشاو”، توسلوا فيه للحكومة الألمانية للسير عقب فرنسا، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

حزب اسبرغ “الخضر” المعارض، متوحد تجاه دعم حل الدولتين، ولكنه منقسم من الداخل حول قضية الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. ” لم يكن لمقال التأثير المأمول”، قال نمرود فلشنبرغ، من “إسرائيليون من أجل السلام”، وهي جمعية يسارية إسرائيلية تعارض الحرب ومقرها في برلين. هذه الجمعية تبادر إلى تنظيم مظاهرات دائمة في عاصمة ألمانيا، وتعمل من وراء الكواليس لإقامة علاقات مع أعضاء برلمان في حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار “دي لينكا”.

لم يتغير موقف الحكومة الألمانية في الوقت الحالي. “الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيأتي بعد انتهاء مفاوضات ناجحة بين إسرائيل والفلسطينيين”، قال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة في الأسبوع الماضي، في استمرارية لموقف وزير الخارجية يوهان فادبول نفسه، قبل زيارته للمنطقة.

“هذا هو موقف ألمانيا التقليدي – لن يأتي الاعتراف إلا في نهاية العملية السلمية”، قالت إسبرغ لـ “هآرتس”. “لا أعتقد أن تبرير الموقف مقنع. الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتفق جداً مع دعم حول الدولتين، وسيوضح الخطوط الأساسية للحدود بينهما”. أوبنس لا يوافق على ذلك، وقال “أعتقد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون رمزياً فقط، ولن يحسن وضع أي أحد في المنطقة”.

ألمانيا هي الشريكة الاستراتيجية المهمة والأكثر صلة بإسرائيل في أوروبا، والثانية من حيث الأهمية بعد الولايات المتحدة

“حسب ما أسمعه من الناس في إسرائيل، فإن ألمانيا هي الشريكة الاستراتيجية المهمة والأكثر صلة بإسرائيل في أوروبا، والثانية من حيث الأهمية بعد الولايات المتحدة”، قال أوبنس. ألمانيا الآن هي الشريكة التجارية الأكبر لإسرائيل في أوروبا، ومزودة السلاح الأكبر لها بعد أمريكا. “يمكن التحدث بحرية بين الأصدقاء، لكن للأمور تأثيراً أكبر إذا قيلت في الغرف المغلقة”، أضاف اوبنس.

في هذه السنة، ستكتمل ستون سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وإسرائيل، لكن شعور أوساط الجمهور الألماني يعكس تغيراً في الرؤية. في استطلاع أجراه صندوق برتلسمان المستقل في أيار، أجاب 36 في المئة فقط من المستطلعين بأن لهم موقفاً إيجابياً من إسرائيل، مقابل 38 في المئة لهم موقف سلبي. تغير واضح عن الاستطلاع السابق الذي أجري في 2021، الذي أجاب فيه 46 في المئة بأن لهم موقفاً إيجابياً من إسرائيل.

“في كل ما يتعلق بالقوى الناعمة والتأثير الاقتصادي، ألمانيا هي الدولة الأكثر أهمية لإسرائيل في أوروبا”، قال فلشنبرغ. وحسب قوله، فإن مارتس الذي يتبع سياسية ترتكز إلى الدبلوماسية من وراء الكواليس “لا يمكنه عرض أي نتائج إيجابية”. وقال فلشنبرغ أيضاً إن “الاعتراف بفلسطين سيكون خطوة مهمة لها نتائج إيجابية على المدى البعيد، لكن التأثير لن يكون فورياً. نشاطات مثل تعليق اتفاق الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أو فرض حظر سلاح متشدد، ستخلق تأثيراً فورياً”.

“ألمانيا هي مركز القوة في أوروبا”، قال فلشنبرغ. “إذا اتخذت ألمانيا خطوات أكثر عملية، فسيمكن الاتحاد الأوروبي من ممارسة ضغط حقيقي ومؤثر على إسرائيل”.

هآرتس 4/8/2025