إسرائيل.. حريق بالمطلة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان

القدس: اندلع حريق في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، الاثنين، إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان، تسبب باندلاع حريق في المطلة بعد سقوطه في منطقة مفتوحة.

وأضافت الهيئة أن الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب، اعتراض طائرة مسيرة فوق الأجواء اللبنانية، قبل اختراقها أجواء البلاد.

وأشار إلى أن طائراته استهدفت مقرات عسكرية تابعة لـ”حزب الله” جنوبي لبنان.

ولم يصدر من حزب الله أي تعقيب أو تبني لاستهداف المطلة وفق حديث بيان الهيئة العبرية.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

(الأناضول)