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إسرائيل: حزب الله أطلق نحو 80 صاروخا السبت

26 - أكتوبر - 2024

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن حزب الله اللبناني أطلق نحو 80 صاروخا على الدولة العبرية، بعد ساعات من شنها ضربات “دقيقة وموجهة” على إيران.

وجاء في بيان عسكري “حتى الساعة 15:00 (12:00 تغ) عبر نحو 80 مقذوفا أطلقتها منظمة حزب الله الإرهابية من لبنان إلى إسرائيل اليوم”.

وقال حزب الله اللبناني اليوم السبت إنه شن هجوما بطائرات مسيرة على قاعدة تل نوف الجوية الإسرائيلية جنوبي تل أبيب، كما استهدفت بوابل من الصواريخ قاعدة للمخابرات بمدينة صفد في شمال إسرائيل.

وتصاعدت حدة الصراع خلال الأسابيع الماضية، إذ قصفت إسرائيل جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع، مما أسفر عن اغتيال العديد من كبار قادة حزب الله. كما عبرت قوات برية إسرائيلية الحدود إلى لبنان.

وبدأ حزب الله بدوره شن هجمات صاروخية على مدى أبعد داخل إسرائيل.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 4:59 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار حزب الله اللبناني في دك وسحق جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء اللبنانيين هذي عقود وعقود بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لجزء من أرض لبنان يا إخوان ✌️🇱🇧☹️💪🚀🔥🐒

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