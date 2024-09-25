إسرائيل: “حزب الله” حاول ضرب منشأة إستراتيجية تابعة لشركة الكهرباء 

القدس: قالت إسرائيل، الأربعاء، إن “حزب الله” حاول ضرب منشأة إستراتيجية تابعة لشركة الكهرباء، دون تحديد مكانها أو موعد الاستهداف.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن شركة الكهرباء: “في القصف الأخير، كانت هناك محاولة لإلحاق الضرر بمنشأة إستراتيجية تابعة للشركة”.

وأضافت: “لا يوجد أي ضرر بالموقع”.

ولم تحدد هيئة البث موقع هذه المنشأة ولكن ضربات “حزب الله” تركزت على شمال إسرائيلي.

كما لم تشر إلى موعد هذا الاستهداف.

وكانت إسرائيل أعربت في الأشهر الماضية عن مخاوف من استهداف حزب الله لمنشآت الكهرباء.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو “الأعنف والأوسع والأكثر كثافة” على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ “حرب تموز” عام 2006؛ مما أسفر عن أكثر من 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق “حزب الله” مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات، أحدثها استهداف ضواحي تل أبيب صباح الأربعاء.

(الأناضول)