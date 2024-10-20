إسرائيل ستتخذ إجراء قانونيا بحق ماكرون لمنعها من المشاركة في معرض تجاري

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأحد إنه أمر وزارته ببدء إجراءات قانونية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنعه الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري سيقام قريبا في فرنسا.

وقال كاتس في بيان على منصة التواصل الاجتماعي إكس “وجهت وزارة الخارجية باتخاذ إجراء قانوني ودبلوماسي ضد الرئيس الفرنسي… لقرار منع الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها في معرض صالون يورونافال في باريس الشهر المقبل”.

وأضاف “مقاطعة الشركات الإسرائيلية لثاني مرة أو فرض أوضاع غير مقبولة هي إجراءات غير ديمقراطية وغير مقبولة بين دولتين صديقتين. أحث الرئيس ماكرون على إلغائها كليا”.

وقرار منع الشركات الإسرائيلية هو أحدث واقعة في خلاف يغذيه قلق حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.

والأربعاء، أعلن منظمو يورونافال أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية خلال دورته المقبلة في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في شمال باريس، بطلب من الحكومة الفرنسية.

وأوضح منظمو المعرض أن “الحكومة الفرنسية أبلغت الثلاثاء في 15 تشرين الأول/أكتوبر يورونافال بقرارها بالموافقة على مشاركة وفود إسرائيلية في معرض يورونافال 2024، من دون أجنحة أو عرض للمعدات”، مشيرين إلى “أن القرار يتعلق بسبع شركات إسرائيلية”.

(وكالات)