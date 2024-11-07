إسرائيل ستعيد فتح معبر إضافي إلى غزة

واشنطن: أعلنت واشنطن، الخميس، أنّ إسرائيل ستعيد فتح معبر إضافي إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك قبل أن تنتهي الأسبوع المقبل مهلة حددتها الإدارة الأمريكية للدولة العبرية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر “رأينا إسرائيل تتخذ عددا من الخطوات المهمة في الأسابيع الأخيرة (…) وهم يخططون لفتح معبر إضافي جديد في كيسوفيم خلال الأيام المقبلة”.

وفي رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدّم وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأمهلاها 30 يوما للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب.

ولم يذكر ميلر كيف ستُقيّم الولايات المتحدة مدى امتثال إسرائيل للمطالب الأمريكية، أو متى سيتم إجراء تقييم كهذا عندما تنتهي المهلة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويشترط القانون الأمريكي على متلقّي المساعدات العسكرية الأمريكية أن لا يرفضوا أو يعرقلوا “بشكل تعسّفي” تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية.

لكنّ إدارة جو بايدن ليس لديها مجال كبير للمناورة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء. ويتّهم ترامب الرئيس بايدن المنتهية ولايته، بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدّد ميلر على أنّ إسرائيل وافقت على أن تكون هناك “طرق توصيل إضافية داخل غزة، وهو أمر ضروري” لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وأشارت الرسالة، على سبيل المثال، إلى ضرورة أن تسمح إسرائيل بإدخال ما يصل إلى 350 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا، وأن تفتح معبرا خامسا إلى القطاع الفلسطيني، وأن لا يُصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لإخلاء مناطق في غزة إلا عند الضرورة القصوى.

وتمكّنت نحو 229 شاحنة من دخول غزة الثلاثاء، وفق ميلر.

(أ ف ب)