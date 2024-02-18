الرئيس البرازيلي: إسرائيل ترتكب إبادة في غزة.. وتل أبيب تستدعي السفير “للتوبيخ”- (فيديو)

القدس: قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الأحد إنه سيستدعي السفير البرازيلي لتوبيخه بسبب تصريحات الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي انتقد بشدة أسلوب إسرائيل في حربها على غزة.

وذكر كاتس على منصة إكس “لا أحد سيقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مضيفا أن الوزارة ستستدعي السفير غدا الاثنين.

ولم يحدد المنشور تصريح لولا الذي كان كاتس يرد عليه.

واتهم لولا دا سيلفا الأحد إسرائيل بارتكاب “إبادة” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبّهًا ما تقوم به الدولة العبرية بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا حيث حضر قمة للاتحاد الإفريقي “ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة”.

وأضاف “ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال”.

وتابع “ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود”.

وهذه من أشدّ التصريحات التي أدلى بها الرئيس البرازيلي اليساري بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ اندلاعها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكان لولا وصف هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل بأنه عمل “إرهابي”. لكن منذ ذلك الحين، ينتقد بشدّة الحملة العسكرية الانتقامية التي تشنها إسرائيل.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا: "ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة، ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ.. في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود". pic.twitter.com/y3ffTZItMp — المؤسسة الفلسطينية للإعلام – فيميد (@FimedAr) February 18, 2024

(وكالات)