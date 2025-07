توتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد اقتراح تعليق تمويل الشركات الناشئة بسبب كارثة غزة- (تدوينة)

بروكسل/تل أبيب: تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، تعليق عمليات تمويل مخصصة لشركات إسرائيلية ناشئة ضمن برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزون”، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن “رغم إعلان إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية واحترامها لبعض التزاماتها، إلا أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرًا”، مؤكدة أن الوضع يستدعي “إعادة تقييم لبعض أوجه التعاون، بما في ذلك الدعم التمويلي”.

ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التوصية ببيان وصفها بأنها “خاطئة ومؤسفة وغير مبررة”، وأعلنت عبر منشور على منصة “إكس” أن “إسرائيل ستعمل على ضمان عدم اعتماد مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لهذه التوصية، ونأمل أن يحدث ذلك بالفعل”.

The recommendation by the European Union’s College of Commissioners to undermine Israel’s participation in a component of the Horizon program is mistaken, regrettable, and unjustified.

At a time when Israel is fighting Hamas’s jihadist terrorism, any such decision only serves to… pic.twitter.com/rBg81EG7Cn

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) July 28, 2025