إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنّ صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت، والمنطقة المحيطة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: “صافرات الإنذار دوت في سديروت والمنطقة المحيطة بها”، دون أنّ يذكر تفاصيل أخرى.

وأشار إلى أنه يفحص احتمال إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو المنطقة المذكورة.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية (خاصة) أنّ صافرات الإنذار دوت في سديروت ومستوطنتي باياف وبينير عام، في منطقة غلاف غزة.

في المقابل، قالت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” أنها “قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم (تتبع للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا” دون مزيد من التفاصيل.

ورغم أنّ وتيرة إطلاق الصواريخ من غزة، انخفضت خلال الشهور الأخيرة مقارنة بالشهور الأولى من الحرب على القطاع، إلا أن الجيش الإسرائيلي يعلن بين الفينة والأخرى، رصد إطلاق صواريخ نحو المناطق المجاورة للقطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت “سرايا القدس” في بيان منفصل، أنها “أوقعت، الجمعة، رتلا عسكريا صهيونيا مكونا من 3 دبابات ميركافاه وجرافتين من نوع D9 بحقل من الألغام والعبوات البرميلية من نوع ثاقب شديدة الانفجار في موقع مالك العسكري، شمال (مخيم) النصيرات” وسط القطاع.

وأفادت نقلا عن مقاتليها “بوقوع جنود العدو قتلى وجرحى ما استدعى هبوط الطيران المروحي (الإسرائيلي) لإجلائهم”.

وحلّ عيد الفطر على غزة هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على القطاع، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)