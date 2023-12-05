إسرائيل.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات بالجليل الأعلى- (فيديو)

الجليل الأعلى: دوت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، في مستوطنات “كريات شمونه “،و”مرغليوت” و”مناره”، ومناطق أخرى بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، بعد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: “إطلاق صافرات الإنذار للتنبيه من قذائف صاروخية في كريات شمونه، وتل حاي، وكفر جلعادي، ومرغليوت، ومناره”.

وأشارت بعد ذلك بوقت قصير إلى “انطلاق صافرات الإنذار في “كريات شمونه” مجددا.

الصواريخ التي انطلقت من لبنان الى كريات شمونة 🇱🇧🇵🇸 pic.twitter.com/ULhl6RDZEp — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) December 5, 2023

بدورها قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “صاروخا مضادا للدروع، تم إطلاقه من جنوب لبنان تجاه مستوطنة مناره”، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه “ردا على إطلاق الصواريخ على كريات شمونه، يهاجم الجيش الإسرائيلي لبنان بالمدفعية”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعرضت عدة مناطق من جنوب لبنان، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي، مع تحليق مكثف لطائرات استطلاع، دون تسجيل خسائر في الأرواح، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

كما أعلن الجيش اللبناني استشهادأحد جنوده وجرح 3 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف موقعهم في منطقة النبي عويضة – العديسة (جنوب).

وهذا أول شهيد في صفوف الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي متقطع لجنوب البلاد منذ 8 أكتوبر الماضي.

من جانب آخر، أعلن “حزب الله” اللبناني في بيانات متلاحقة، الثلاثاء، استهدافه 10 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية،

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و”حزب الله” اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

يأتي ذلك على خلفية حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، خلفت 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)