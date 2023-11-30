إسرائيل: ضبط أكبر عملية تهريب للأسلحة عبر الحدود الأردنية

القدس: قالت إسرائيل، الخميس، إنها ضبطت عملية تهريب ضخمة للأسلحة عبر الحدود الأردنية، كانت في طريقها إلى “العناصر الإجرامية” في البلاد.

ولم تعلق السلطات الأردنية بشكل فوري على المزاعم الإسرائيلية.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن الشحنة المضبوطة “شملت 137 قطعة سلاح، و250 خرطوشة، والعديد من قطع الأسلحة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6 مليون شيكل (1.6 مليون دولار)”.

وأضافت: “في إطار النشاط، تم اعتقال 4 مهربين من سكان يروحام” وهي مدينة في صحراء النقب.

وتابعت: “هذه أكبر عملية تهريب على الحدود الأردنية”.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه “تم خلال العملية ضبط عدد من الأكياس التي حاول المهربون تهريبها، حيث تم ضبط 137 قطعة سلاح منها 120 مسدساً، و17 بندقية إم 16”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط العديد من قطع الأسلحة المستخدمة في تحويل الأسلحة إلى أسلحة نارية في الأكياس، بما في ذلك 35 مجموعة أسلحة وأجزاء بنادق وحوالي 250 مسدسًا وخرطوشة بندقية”.

وتابعت: “كما تم ضبط مركبتين جيب لاندكروزر وتويوتا كورولا كانت تستخدمهما فرقة التهريب”.

وأشارت إلى أنه “أدى إحباط عمليات التهريب إلى منع إدخال الأسلحة غير المشروعة إلى العناصر الإجرامية التي تضرّ بسلامة ورفاهية الجمهور”.

وأعلنت أن المهربين من مدينة يروحام في العشرينات والثلاثينات من العمر.

(الأناضول)