إسرائيل.. طلاب بجامعتين يدعون لوقف حرب غزة ولصفقة تبادل أسرى

القدس: دعا طلاب من جامعتي “تل أبيب” و”العبرية” الإسرائيليتين، الثلاثاء، لوقف الحرب على غزة والتوصل لاتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقالت منظمة “نقف معا” وهي عربية يهودية تدعو للسلام والمساواة، في منشور على منصة إكس: “هذا الصباح في حرم الجامعة العبرية بالقدس وفي جامعة تل أبيب، طلاب وطالبات يطالبون بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة لاستعادة الرهائن”.

وأضافت المنظمة أن “الاتفاقيات تنقذ الأرواح”.

ونشرت صورا لعدد من الطلاب في مدخل الجامعتين كتب عليها: “وقف إطلاق نار الآن” و”صفقة رهائن” إضافة إلى صور لأسرى إسرائيليين في غزة.

وقال ألون لي جرين، مدير منظمة “نقف معا”، في منشور على إكس: “حان الوقت لمعالجة هذا الأمر”.

وخاطب الإسرائيليين قائلا: “ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا البلد سيبقون هنا، وحتى بعد الحرب، وحتى بعد أن نقتل عشرات الآلاف، سيبقى الفلسطينيون هنا مثلنا تمامًا، وسيبقى معهم طموحهم في العيش بحرية وأمن واستقلال، هذه حقيقة”.

وتساءل جرين: “إذن ما هو اقتراحنا للحل؟ الغزو والحرب الأبدية؟”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين نشاطاتها المطالبة بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

(الأناضول)