إسرائيل على مفترق… إما “أوهام المملكة الثالثة” أو المسار التصحيحي

في كل عام، يعد يوم ذكرى ضحايا القوات المسلحة الإسرائيلية وضحايا الأعمال العدائية يومًا لتذكر ثمن استقلال الشعب في بلده. وفي هذا العام، يقدم معهد دراسات الأمن القومي مشروعًا خاصًا للجمهور بعنوان “في موتهم، أمرونا بالعيش”، الذي تتلخص رسالته بأنها رسالة بطولة ودعوة إلى الوحدة والمصير المشترك. والسؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: ماذا يجب علينا أن نفعل في ضوء ما تكشفه لنا البيانات والأرقام التي تمثل وضعنا الحالي، وما هي الضرورات الناجمة عنها؟

أنظر بعمق، وأشعر بالأشخاص الذين يتجاوزون الأرقام، هؤلاء هم الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم. علينا تبرير تضحياتهم. صحيح أنهم ليسوا جمهورًا محتملًا للتصويت، ولا مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأصواتهم صامتة، ولكن يجب أن يُسمع صوتهم.

1 – جيش الدفاع الإسرائيلي جيش من المدنيين. لقد دفعت كل قطاعات المجتمع الإسرائيلي تقريباً ثمناً باهظاً لتحملها أعباء الحرب. لقد أظهر الجنود النظاميون والاحتياطيون في جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن تفانيًا غير عادي خلال تلك الفترة. ولسوء الحظ، دفعوا أيضاً ثمنًا باهظًا. إن الذين يتحملون العبء هم البشر، وأصحاب الأسر والشركات، وأولياء أمور الأطفال الصغار والكبار، وأصحاب المهن الحرة، ورجال ونساء الأسرة، وأيضاً أولئك الذين حياتهم كلها أمامهم، ولا شيء أكثر.

2- كان 42 في المئة من القتلى منذ بدء المناورات البرية في قطاع غزة من جنود الاحتياط، يشكلون نحو 34 في المئة من إجمالي القتلى في الحرب. نحن مدينون بكثير للجنود الاحتياطيين الذين تركوا عائلاتهم، وقدموا كل شيء، وأجابوا لنداء العلم. إنهم لا يطلبون التقدير والمكافأة، بل يطلبون القيمة. لا تربيت على الكتف. ويسعى آباؤهم وإخوتهم وأراملهم وأزواجهم وأبناؤهم إلى إدراك الأهمية التاريخية التي ننسبها جميعًا، كشخص واحد، إلى الثمن الباهظ الذي دفعوه.

3- إن شجاعة وتضحيات المحاربين الذين سقطوا في ساحة المعركة تتطلب شجاعة من أولئك الذين يتحملون مسؤولية قيادة البلاد: الوحدة والأخوة بين المحاربين تتطلب الوحدة والأخوة بين القادة. إذا اعتقدنا أن الساقطين يروننا من الأعلى، سنكون أكثر تواضعًا وأقل غطرسة، وأقل عنفًا وأقل مشاجرة. لقد قاتل الشهداء الأعزاء وضحوا من أجل دولة إسرائيل التي أحبوها، تلك التي تقدس الحياة والرحمة والحكمة، وليس الظلام الذي يحيط بالصراعات العنيفة والاستقطاب والكراهية، والقوة والشرف والمال الكامن في قوتها.

4 – إن أعداد الضحايا في تزايد مستمر، والحرب لم تنته بعد، والنصر مطلوب بالفعل. ومن المفترض أن معظم عائلات الساقطين لا تريد أن تؤدي تضحياتهم إلى انتصار باهظ الثمن، أو إلى أوهام حول المملكة الثالثة لإسرائيل. النصر الحقيقي لا يختبر في نهاية المعارك. وسيتم اختبار ذلك من خلال تحسين الواقع الأمني ​​بمرور الوقت.

5 – كان المرحوم جوناثان ديفيد ديتش، الذي سقط في معركة بقطاع غزة، يتمنى أن يعيش ابنه الصغير، آري، في بلد آمن ومزدهر. ولم يكن يونثان يقاتل من أجل إقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة، أو بناء هيكل في موقع الحرم القدسي في القدس. إذا تعلم آري بعد بضع سنوات في المدرسة أنه بفضل بطولة والده ورفاقه المقاتلين، وعاد جميع المختطفين الأحياء والأموات إلى ديارهم، وأن حماس لم تعد تسيطر على غزة، وأن إسرائيل مسؤولة عن الأمن وتعمل على ضمان عدم وجود أي تهديدات لمواطنيها من غزة لسنوات عديدة، فسيكون ذلك انتصاراً. صحيح أن النصر لن يخفف الألم، لكن الخسارة والصعوبة ستمنح آري نصيباً ذهبياً في أمن إسرائيل، الذي اشتراه له والده ودفع ثمنه بحياته.

6 – إن هذه الحرب تشكل نقطة تحول في إدراك قيمة المساواة في العبء. لن يتحمل جزء صغير من المجتمع الإسرائيلي عبء الأمن والحرب. وبدون المساواة في العبء، لن تتمكن دولة إسرائيل ومؤسسة الدفاع من مواصلة مواجهة التحديات التي تواجهها وتحقيق مهامها، لا من منظور أخلاقي ولا من منظور عملي. يجب على جميع مواطني إسرائيل أن يكونوا شركاء متساوين، بغض النظر عن المعتقد الديني أو الأيديولوجية أو الجنس. يجب على الجميع دعم الجدار الأمني ​​والحفاظ عليه قائماً. أولئك الذين يستطيعون القتال ويتمتعون باللياقة البدنية والعقلية اللازمة، سوف يقاتلون. لن يكون هناك المزيد من المستفيدين مجاناً. التوظيف متاح للجميع الآن.

7 – الثمن الذي دفعناه باهظ جدًا. إن الحرب شر لا بد منه، وليست وضعاً مرغوباً فيه، واعتبارات ضرورتها تقع ضمن المسؤولية المهنية للمستوى السياسي. يجب أن يكون العسكريون مستعدين في جميع الأوقات لدفع ثمن الحرب، ولكن يجب عليهم وعلى جميع مواطني البلاد أن يعتقدوا أن المستوى السياسي يوجه عمل الجيش والحرب لغرض جدير بالاهتمام وأنهم يفعلون ذلك كملاذ أخير، وذلك دون تدخل أو تأثير أية جهة خارجية، ومن أجل تحقيق المصالح الأمنية للدولة. هذا هو قدس أقداس الجيش الوطني.

8 – وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لنا أن نتصور أن الحرب من المفترض أن تحل جميع مشاكل إسرائيل الأمنية. كان ديفيد بن غوريون يعتقد أن دولة إسرائيل تزدهر بين الحروب، ولذلك يجب أن تكون الحروب قصيرة، عدوانية، وفعالة، وكان مصمماً على أن الفترة الزمنية بينها مهمة للغاية. ويجب أن يكون هذا المبدأ بمثابة بوصلة لمفهوم الأمن. إن صدمة السابع من أكتوبر لا ينبغي أن تؤدي إلى تصحيح مفرط بسبب تأثير ما بعد الصدمة على المستوى الوطني. لا يوجد “أمن مطلق”، ولا يوجد “سلام مطلق”. ومن يسعى إلى تحقيق أي منهما على أساس مثالي أو سياسي فسيجلب علينا الكوارث.

إن كل يوم ذكرى لقتلى الجيش الإسرائيلي هو يوم “كيبور” لجميع أفراد المجتمع الإسرائيلي. هذا يوم للتأمل والندم والأمل بمستقبل أفضل. ولا يختلف يوم الذكرى لعام 2025 في هذا المعنى، ولكننا نجد أنفسنا هذا العام مرة أخرى عند مفترق طرق:

هل نحن متجهون نحو احتلال متجدد لقطاع غزة، وحكومة عسكرية إسرائيلية تسيطر عليه، وحملة مستمرة ضد العصابات المسلحة التي ستظهر في نهاية المطاف بعد انتهاء الاحتلال؟ أم نتوجه إلى اتفاق ينهي الحرب مقابل عودة جميع الرهائن، واستبدال نظام حماس، وإنشاء نظام أمني جديد وفعال يحافظ على أمن سكان جنوب البلاد؟ هل اتجهنا إلى الحرب في سوريا، وأنشأنا منطقة أمنية جديدة في لبنان للتعامل مع المنظمات الإرهابية الجديدة التي ستظهر على الجبهة الشمالية؟ أم للتطبيع مع لبنان وسوريا، في إطار الرقابة والضبط الدوليين اللذين يضمنان المصالح الأمنية لدولة إسرائيل؟ هل نحن متجهون نحو شرق أوسط نووي، حيث تمتلك إيران أسلحة نووية ويبدأ سباق تسلح نووي في المنطقة، وهي المنطقة الأكثر انفجاراً في العالم، أم أننا نتجه نحو اتفاق موثوق وعالي الجودة يلبي مصالح إسرائيل ويضمن عم امتلاك إيران أسلحة نووية أبداً؟ وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضية النووية الإيرانية ولجأنا إلى حملة عسكرية ضد المواقع النووية، فهل ستكون هذه الحملة تمثيلاً كاذباً لهجوم جزئي لن يزيل التهديد، أم أنها ستكون حملة فعالة وواسعة النطاق وكفؤة يمكننا أن نأمل فيها؟ هل سنستمر في إدارة الصراع على الساحة الفلسطينية إلى الأبد على أمل أن “يكون كل شيء على ما يرام”؟ أم بدلاً من ذلك، سننظر إلى الواقع الديموغرافي بين البحر الأبيض المتوسط ​​ونهر الأردن بأعيننا ونفهم أنه يجب اتخاذ قرارات سياسية وإقليمية ثقيلة وصعبة تضمن الحفاظ على هوية دولة إسرائيل الثمينة، كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومزدهرة، كجزء من عائلة الأمم.

يتعين علينا أن نفعل كل ما يلزم لتصحيح الوضع، وتعزيز واقع الرخاء والأمن المستقر لمواطني بلدنا الحبيب. لا تتوقفوا عن العمل سريعاً لإعادة جميع المختطفين إلى حدود البلاد – الأحياء لإعادة تأهيلهم، والأموات للدفن.

تمير هايمان

رئيس معهد بحوث الأمن القومي

معهد بحوث الأمن القومي 30/4/2025