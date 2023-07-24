إسرائيل في «حرب داخلية»: الاحتجاجات ضد نتنياهو تتوسع… وجرحى في استهداف سيّارة للمتظاهرين

الناصرة-«القدس العربي»: رغم الضغوط الداخلية والخارجية، مضى الائتلاف الحاكم في إسرائيل بالمصادقة على القراءة النهائية على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، الذي ينزع من المحاكم صلاحية إلغاء قرارات الحكومة ورئيسها، فيما تواصلت الاحتجاجات وسد الطرق والمفارق في عدة مدن والمواجهات الساخنة مع الشرطة، وسط توقعات بتصاعدها خلال الأيام القريبة في ظل النية الحكومية بمواصلة التشريعات التي تعتبرها المعارضة انقلابا على النظام السياسي.

قبل ذلك تواصلت جهود اللحظات الأخيرة للتوصل الى تفاهمات تسمح بتأجيل التصويت، وحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا ثني نتنياهو عن الاستمرار من خلال تصريحات لموقع “والا” العبري.

وقال رئيس إسرائيل يتسحاك هرتسوغ إنَّ البلاد تمرُّ في حالة طوارئ وطنية، مشددا على ضرورة تحلي الائتلاف والمعارضة بالمسؤولية للتوصل إلى تفاهماتٍ اعتبرها ممكنة.

وقالت القناة 12 العبرية إن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار أبلغ رئيس المعارضة يائير لبيد لدى اجتماعهما الليلة الماضية بأن الوضع الحالي يُضعف أمن الدولة، وهناك خشية كبيرة من حدوث أعمال عنف وفوضى داخل الشارع الإسرائيلي، كما أن التوصل إلى تفاهمات واسعة النطاق سيكون عنصرا هاما في تجنب الفوضى.

وضمن هذا الإطار، قالت الشرطة الإسرائيلية إن سيارة اندفعت وسط حشد من المتظاهرين في وسط إسرائيل أمس الاثنين مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص. ونشرت وسائل الإعلام المحلية لقطات لسيارة تجتاح حشدا صغيرا على طريق سريع أغلقه المحتجون.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن السيارة التي انطلقت بعيدا بعدما صدمت عددا من الأشخاص.

وتوجهت جهات حقوقية بالتماسات إلى محكمة العدل العليا من أجل إلغاء قانون تقليص حجة المعقولية. وحَسبَ الملتمسين فإن القَانون يشكل إلغاءً كاملاً لحُجة المعقولية، ويمَس مَساساً خطيراً بأسس الدِيموقراطية في إسرائيل.

ودعا رئيس المعارضة يائير لبيد جنود وضباط الاحتياط الذين أعلنوا رفض أداء الخدمة إلى الانتظار ريثما تصدر المحكمة العليا قرارها، لكن أوساطا من العسكريين أعلنت أنها شرعت اعتبارا من اليوم في تطبيق تهديدها بوقف الخدمة والتطوع في جيش الاحتياط. وعاد رئيس المعارضة يائير لبيد للتأكيد بـ “أننا في أكبرِ أزمةٍ وَطنيةٍ في تاريخنا”، واتهم نتنياهو بأنه بات دميةً بـ”أيدي المُتطرفين”. وأكد أنه سَيقدم التماساً ضد القانون.

يشار أنه في حال قررت المحكمة العليا إلغاء قانون شطب حجة المعقولية، فهذا يعني دخول إسرائيل في مأزق دستوري، حيث لم يعد واضحا من سيكون صاحب الكلمة الأعلى في مثل هذه الحالة، وفي كل الأحوال سيؤدي تشريع هذا القانون لتفاقم الأزمة الداخلية وصب الزيت على الحريق الداخلي الذي نشب في هذه الفترة بسبب محاولات نتنياهو الإفلات من محاكمته بتهم فساد عبر إضعاف جهاز القضاء، علاوة على وجود عوامل عميقة متراكمة، منها اتساع الهوة بين “الأسباط” الإسرائيلية المختلفة وتصاعد تيار الشعبوية والفاشية والقومجية في إسرائيل، وتراجع التهديدات الخارجية في السنوات الأخيرة، وهو ما حفز على خروج مارد الطائفية والكراهية من القمقم.

في المقابل دعا وزير القضاء ياريف لافين راعي هذا التغيير، رؤساء أحزاب المعارضة إلى اغتنامِ عطلة الصَيف للتَفاوض والتوصل إلى تسوية.

ورغم حديث قادة المعارضة بمصطلحات يوم القيامة كالتحذير من “خراب الهيكل الثالث” و ” انهيار الحلم الصهيوني”، ورغم حالة التمرد في الجيش، لكن إسرائيل لن تفقد قوتها ومناعتها العسكرية في هذه المرحلة، خاصة وأن الحرب الخارجية تدفع الإسرائيليين لاستعادة وحدتهم، لكن حالة التشظي الراهنة باتت أعمق وأخطر بسبب تبعاتها وإسقاطاتها غير المرئية الآن على لحمتهم وجاهزيتهم للتضحية والعطاء في المدى البعيد. لكن مثل هذه التشريعات التي تعني تحول إسرائيل إلى دولة يهودية أكثر مما هي ديمقراطية بالنسبة لليهود، تنذر أيضا بتصعيد السلب والنهب والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني في طرفي الخط الأخضر.