سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل لسكان غزة: من لا يتجه إلى الجنوب يمكن تحديده “شريكا بتنظيم إرهابي”

منذ ساعتين

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غزة: ألقى الجيش الإسرائيلي، السبت، بلاغا تحذيريا على سكان شمال غزة يطالبهم بالتوجه جنوب القطاع، محذرا أن من لا يمتثل لتلك الأوامر فمن الممكن تحديده على أنه “شريك بتنظيم إرهابي”.

وحمل البلاغ عنوان: “تحذير عاجل”، وجاء فيه “إلى سكان قطاع غزة، وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر”.

وأضاف أن “كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي”.

وتداول عدد من المواطنين الفلسطينيين نص البلاغ على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوه بأنه تحذير “شديد اللهجة”.

وكانت العديد من الدول والمؤسسات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية انتقدت، خلال الأيام الماضية، مطالبات مشابهة موجهة من إسرائيل لسكان شمال غزة بالمغادرة للجنوب، وطالبوها بالتراجع عنها.

ولليوم الخامس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة، دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)

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