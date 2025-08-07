إسرائيل: لم نستهدف في حربنا مع إيران تغيير النظام.. تركناه لـ”موت تدريجي”

راز تسيمت

أمرت السلطات الإيرانية هذا الأسبوع بإغلاق المكاتب العامة في ما لا يقل عن 15 من أصل 31 محافظة في أرجاء الدولة، في محاولة لتقليص استهلاك الكهرباء والماء بسبب موجة الحر الشديد. انقطاع الكهرباء والماء أصبح أمراً اعتيادياً في الأسابيع الأخيرة. يشوش الحياة اليومية، ويلحق أضراراً اقتصادية بالصناعة والتجارة ويترافق ومظاهرات احتجاج من المواطنين المحبطين. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عاد ودعا الجمهور للتعاون في تقليص استهلاك المياه، وحذر من أن إيران ستتعرض في الأشهر القادمة لأزمة خطيرة في مخزونات المياه. ثمة معطيات جديدة عن وضع مخزونات المياه، نشرتها سلطات إيران أظهرت أن أكثر من 80 في المئة من 19 سداً مركزياً توفر المياه للشرب والزراعة، باتت فارغة.

في أثناء حرب الـ 12 يوماً مع إسرائيل، أظهر كثير من المواطنين الإيرانيين استعداداً للدفاع عن وطنهم رغم عدائهم تجاه النظام الإسلامي. كما أن مظاهر الاحتجاج العفوية التي ميزت إيران في الأشهر ما قبل الحرب، ولا سيما حول مسائل اقتصادية، اختفت تماماً تقريباً. النظام من جهته، حاول استغلال الفرصة لتجنيد الجمهور حول الرموز القومية الإيرانية والوحدة الإقليمية.

بالتوازي، دعا سياسيون أكاديميون ومثقفون يتماثلون مع المعسكر البراغماتي إلى تبني سياسة أكثر اعتدالاً وإزالة القيود عن وسائل الإعلام، وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتحرير سجناء سياسيين لتقليص الفجوة العميقة الناشئة بين النظام والشعب. لم تهمل السلطات هذه الدعوات تماماً؛ فقد دعا الرئيس بزشكيان في لقاء مع نشطاء إصلاحيين إلى حوار بين الحكومة و”المعارضة”، وقررت الحكومة سحب قانون موضع خلاف استهدف مكافحة نشر أخبار كاذبة في الشبكات الاجتماعية على خلفية نقد جماهيري بأنه يمس بحرية التعبير المقيدة على أي حال.

على الرغم من ذلك، تبين بعد وقت قصير من نهاية الحرب أن ليس بوسع السلطات الإيرانية تقديم جواب لأزمات المواطنين الذين يجدون صعوبة في التصدي للحياة نفسها التي تتميز بأزمة اقتصادية حادة، ونقص في المياه والكهرباء، وأزمة سكن، و”هروب أدمغة” وأزمة ديمغرافية في ضوء شيخوخة السكان.

ومع أن إسرائيل لم تضع إسقاط النظام هدفاً في الحرب، فإن بعضاً من الأعمال التي اتخذتها استهدفت ضعضعة أساسات النظام وتشجيع الجمهور الإيراني على الخروج إلى الشوارع واستئناف حركة الاحتجاج الشعبي. ومع أنه لا يمكن استبعاد إمكانية ثورة شعبية تؤدي إلى إسقاط النظام، لا يوجد في هذه المرحلة مؤشر على تهديد فوري على استقراره. معارضو النظام لم ينجحوا حتى الآن في تجنيد كتلة حرجة من المتظاهرين، وبقيت معظم الاحتجاجات محلية، لا توجد معارضة منظمة وذات قيادة، ولم يتبلور ائتلاف اجتماعي عموم قطري، الذي يعد شرطاً لإحداث تغييرات سياسية. إضافة إلى ذلك، يبدو أن اليأس المتزايد بين الجمهور يمس باستعداده للخروج إلى الشوارع. وادعى عالم اجتماعي إيراني هذا الأسبوع بأن الجمهور يعاني من “تلبد حس جمعي” ومن “يأس اجتماعي بعد سنوات من أزمات مستمرة تركته غير مبال، وتعباً، وبلا طاقة للاحتجاج أو المقاومة.

رغم ذلك، حتى لو لم تلح انتفاضة شعبية في الأفق في المستقبل المنظور، فإن إيران تبدي مؤشرات دولة فاشلة. الصحافي والمنتقد للنظام عباس عبادي، حذر مؤخراً من أن الجمهورية الإسلامية في طريقها إلى “موت هادئ”. معدل الولادة يهبط بنسبة مقلقة، ووصل متوسط العلامات في امتحانات نهاية السنة في المدارس إلى درك أسفل منذ 80 سنة، وحوادث الطرق الفتاكة في ارتفاع متواصل، واقتصاد الماء والطاقة ينهار. كل هذا في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استثمار ميزانيات طائلة في إقامة مدارس دينية، وبحث البرلمان في مشاريع قوانين شعبوية وزائدة، والتلفزيون الرسمي يستدعي “أطباء بالأعشاب” كي يشرح للجمهور كيف يتصدى لوضع الحرب.

يمكن الافتراض بأنه مع غياب تغيير سياسي ذي مغزى، ستواصل إيران المعاناة من تحديات داخلية كبيرة ستتفاقم. وهذه كفيلة بأن تؤدي إلى أفول تدريجي للجمهورية الإسلامية لدرجة الانهيار الداخلي، مثلما حصل في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفياتي تحت الحكم السوفياتي. هذه المسيرة قد تستغرق زمناً طويلاً، ربما سنين. وبالتالي، ليس فيها ما يوفر لإسرائيل حلاً مطلقاً أو جواباً فورياً بالتهديدات التي تحدق من جانب إيران. ومع ذلك، حتى لو لا يبدو سيناريو تغيير للنظام من خلال حركة ثورية شعبية معقولاً في هذه المرحلة، فإن التطورات الداخلية في الجمهورية الإسلامية كفيلة بأن تفتح فرصاً لإضعاف النظام إلى حد انهياره النهائي، ولا سيما قبيل نهاية عهد الزعيم الحالي، علي خامنئي ابن الـ 86.

