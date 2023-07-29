إسرائيل لن تقدم أي شيء.. شروط وعقبات وتنازلات متوقعة في أي صفقة تطبيع جديدة محتملة في الشرق الأوسط

بايدن قبيل مغادرته مطار بن غوريون إلى السعودية في العام 2022

واشنطن- “القدس العربي”: يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقية تطبيعية بين السعودية وإسرائيل بأسرع وقت ممكن، وقد استنزفت إدارته الكثير من الوقت في جولات مكوكية بين الرياض وتل أبيب من أجل الحصول على “صفقة” ما، وعلى سبيل المثال، أرسل بايدن العديد من كبار مستشاريه للأمن القومي والطاقة، بمن فيهم جيك سوليفان وبريت ماكغورك وعاموس هوشستين في أسبوع واحد إلى المنطقة.

ومن الواضح أن بايدن قد أعطى القرار بالمضي قدماً في الصفقة التطبيعية المتوقعة.

السعودية تريد من واشنطن معاهدة أمنية على مستوى الناتو ودعم برنامج نووي مدني والموافقة على بيع أسلحة أمريكية أكثر تقدماً للرياض

وبحسب ما ورد، يسعى السعوديون للحصول على ثلاثة أشياء رئيسية من واشنطن: معاهدة أمنية متبادلة على مستوى الناتو من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا تعرضت للهجوم (على الأرجح من قبل إيران) ؛ برنامج نووي مدني ترصده الولايات المتحدة. والقدرة على شراء أسلحة أمريكية أكثر تقدمًا، مثل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية في منطقة الارتفاعات العالية، والتي تساعد السعوديين بشكل خاص في مواجهة ترسانة الصواريخ الإيرانية المتوسطة والطويلة المدى، ولكن الأمر ليس بهذه البساطة وفقاً لمجلة “ناشونال ريفيو”.

ومن المرجح أن تدور محادثات صعبة بالنسبة للبند الأول والثاني، حيث تتطلب اتفاقية الدفاع المشترك موافقة من مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يشعل أي دعم أمريكي لبرنامج نووي سعودي سلسلة من “الحرائق” السياسية من المعارضة من الحزبين، ويجب أن يكون نقل نظام THAAD والأنظمة الأمريكية الأخرى أمرًا أسهل بكثير – ولكن “صقور” الدفاع في واشنطن قد يدقون ناقوس الخطر بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها ذلك إلى إعاقة جهود تسليح تايوان وشركاء الولايات المتحدة الآخرين في المحيطين الهندي والهادئ.

ووفقاً لتوماس فرديمان، الذي كشف عن الصفقة المحتملة لأول مرة في “نيويورك تايمز”، فإن الولايات المتحدة تريد ثلاثة أشياء من المملكة: إنهاء الحرب في اليمن، واتفاق سعودي لتقديم المساعدة للمنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وعكس الجهود السعودية لإقامة علاقة أوثق مع بكين.

واشنطن تريد من الرياض إنهاء الحرب في اليمن وتقديم مساعدة مالية “للمنظمات الفلسطينية” في الضفة

وقد تأتي أكبر عقبة أمام إدارة بايدن من المشرعين الديمقراطيين، الذين يعارضون اتفاقية تطبيع محتملة على أساس أنها لا تساعد بشكل كاف القضية الفلسطينية، وقال السيناتور كريس فان هولين لفريدمان: “يمكنني أن أؤكد لكم أنه سيكون هناك نواة قوية من معارضة ديمقراطية لأي اقتراح لا يتضمن أحكامًا هادفة ومحددة بوضوح وقابلة للتنفيذ للحفاظ على خيار حل الدولتين وتلبية مطلب الرئيس بايدن بأن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بتدابير متساوية من الحرية والكرامة “.

وستعمل هذه المعارضة على تضافر الجهود لتقويض المنطق الغريب الكامن وراء اتفاقات إبراهيم وهو أن أسرع طريق للسلام هو التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتجاوز الوضع الراهن المستعصي على الحل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.

واستنتج تقرير “ناشونال ريفيو” أن الصفقة المتوقعة يمكن أن تتعطل فجأة بسبب شكوك الكونغرس أو عدم تحقيق بعض المطالب السعودية، ولكن الملاحظة التي قد تغيب عن العديد من المراقبين، كما حدث لخبراء “ناشونال ريفيو” هو أن إسرائيل لم تقدم أي شيء مقابل هذه الصفقة.