إسرائيل متفائلة حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع أمريكا حول الرسوم الجمركية

أبوظبي – رويترز: قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية في التاسع من يوليو/تموز.

وأضاف بركات في مقابلة يوم الثلاثاء خلال زيارة لأبوظبي «هناك عدد من الأمور قيد النقاش…لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الجانبين متفائلان حيال إمكان التوصل إلى اتفاق».

والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 34 مليار دولار في 2024.

ووقع البلدان اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاماً. ومع ذلك لم يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصول على إعفاء لإسرائيل من الرسوم في أثناء زيارته الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر.

وناقش ترامب ونتنياهو مجدداً القضايا المتعلقة بالتجارة أمس الأول خلال مكالمة هاتفية وصفها الرئيس الأمريكي بأنها «سارت على ما يرام».

وتحركت إسرائيل قبل الثاني من أبريل/نيسان لإلغاء ما تبقى مما تفرضه من رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، بهدف تجنيب سلعها المصدرة إلى أمريكا رسوماً بنسبة 17%.

وبلغ عجز تجارة السلع بين البلدين 7.4 مليار دولار العام الماضي.

أكد بركات أن إسرائيل ليست معفاة من الرسوم الجمركية، إلا أن معظم صادراتها تشمل الخدمات والتكنولوجيا المتقدمة والبرمجيات، لذا فلن تتأثر.

ورفض الوزير التعليق على ما إذا كانت إسرائيل تستفيد حالياً من فترة تعليق الرسوم الأمريكية، لكنه قال إنها تناقش مع واشنطن سبل خفض العجز التجاري بين البلدين، مكرراً تصريحات أدلى بها نتنياهو هذا الشهر.

وقال بركات «أعتقد أننا على الأرجح سنتوصل إلى تفاهم جيد خلال هذه الفترة»، في إشارة إلى فترة التعليق التي تبلغ 90 يوماً وتنتهي في التاسع من يوليو/تموز.