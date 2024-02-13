إسرائيل مدانة دولياً ومنصات التواصل الاجتماعي أظهرت حقيقتها البشعة

الرباط – «القدس العربي» : “وهل هناك الآن موضوع يهمنا أكثر مما يحدث في غزة؟”، بهذا التساؤل المعبر عن ألم عميق، افتتحت الكاتبة والناشطة الحقوقية المغربية، مارية الشرقاوي، تصريحاتها التي أدلت بها لـ “القدس العربي” وهي تستعرض المزيد من المواقف الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية، في ظل ما يجري من حرب وحشية تستهدف المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

الأخبار الآتية من هناك تفاقم الألم هنا في المغرب، كل الهيئات والمنظمات تصر على إظهار مدى بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأقلام أيضاً التي تتوزع بين كتاب وصحافيين ومدونين ونشطاء حقوق الإنسان، يسيل حبرها وجعاً كلما لفح برد الموت في غزة ملامح الانتماء لقضية يعتبرها المغاربة وطنية.

الكاتبة والفاعلة الحقوقية ردت لـ “القدس العربي”، ردت على سؤال تصنيف ما تقترفه إسرائيل حالياً في غزة، بقولها: “لا يمكننا تصنيفه إلا إجراماً وحشياً وانتهاكاً للحق في الحياة للبالغين والأطفال والنساء بشكل ممنهج، لاسيما إذا عدنا إلى اتفاقية جنيف الرابعة”. وأضافت: “ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة جرائم لا يمكن حصرها، كما أنها ترتكب جميع أنواع الجرائم ضد الإنسانية المحرمة دولياً، بقتلها المدنيين والأطفال والنساء وهدم المستشفيات ومنظمات الإغاثة الدولية والمدارس ودور العبادة؛ أضف إلى ذلك استفرادها بإدارة معبر رفح الذي هو من المفروض تحت السيادة المصرية. تلك كانت وسيلتها لتجويع الفلسطينيين قصد تركيعهم”.

وعددت الشرقاوي أسباب تصنيف عدوان إسرائيل كجرائم حرب، حيث إنه “منذ واقعة السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى اليوم، أي ما يزيد عن ثلاثة أشهر، نجد إسرائيل وداعميها كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا ما زالوا يرددون وبتكرار يستفز كل من يحمل ذرة إنسانية، نفس الجملة (إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها)، بالرغم مما تقوم به من جرائم بشعة وإبادة جماعية أمام أنظار العالم، في ضرب سافر للقانون الدولي ولقواعد الصراع المتفق عليها دولياً والمنبثقة من اتفاقيات جنيف، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي مند بدايته لغاية اليوم إلى 28 ألفاً و 340 شهيداً و67 ألفاً و948 جريحاً، نسبة كبيرة من هؤلاء من النساء والأطفال”.

إجرام ممنهج

وبالنسبة لمارية الشرقاوي، فإن هذه “الفظاعة وهذا الإجرام الممنهج يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة التي لا تتجاوز مساحتها 350 كلم مربع، فالقصف متواصل وبآلاف الأطنان من القذائف، وهدم البيوت، وسحق النسل والحرث بأبشع الطرق وأفتك الأسلحة”.

وتؤكد المتحدثة أن “كل ما سبق ذكره يجعل إسرائيل مدانة دولياً حسب الاتفاقية الدولية التي نصت عليها الأمم المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر من سنة 1948 لذا فجرائمها تصنف ضمن خانة الإبادة الجماعية لشعب بأكمله”.

أمام هول ووحشية العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل في غزة، انتبه الرأي العام العالمي إلى أن صمته مشاركة في الجريمة، وضم صوته للرأي العام العربي، وعن ذلك تقول الحقوقية مارية الشرقاوي إن “المأزق الذي سقطت فيه إسرائيل وعرى سوأتها وكشف حقيقتها وحقيقة ما مارسته على الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية إلى غزة طيلة عقود في هذه الحرب بالخصوص”، أنه تمت إدانتها “من جميع الشعوب سواء العربية أو الغربية”.

وتطرقت الكاتبة والباحثة، إلى “التسويق الإعلامي الذي صاحب ما تقترفه إسرائيل ضد المدنيين العزل وضد الأطفال والنساء بل حتى الحيوانات لم تسلم من بطشها”، مؤكدة أن “الأحداث تصل للعالم أولاً بأول عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل القنوات الرسمية العربية والدولية، وقد نجد قنوات عربية كبيرة بعد تعرض مراسليها للقتل اعتمدت في تغطيتها للحرب ببعض المناطق من غزة التي تعرف سقوط الأطنان من القذائف على أصحاب منصات التواصل الاجتماعي كـ “تيك توك” مثلاً، الشيء الذي جعل ما تقوم به إسرائيل من جرائم فظيعة ضد الفلسطينيين يصل لجميع شعوب العالم، وبالتالي ظهرت حقيقة هذا الاحتلال الغاشم المجرم الذي احتال على الرأي العام الدولي بلعب دور الضحية منذ ولادته، فكانت المحصلة خروج الملايين من الناس بجميع الدول ومنها الغربية، والى اليوم ما زالت التظاهرات بالملايين تندد بما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل والمعزول من حيث المساعدات الإنسانية”.

ولذلك، تؤكد المتحدثة، فإن “صوت الرأي العام العربي والعالمي يبقى مسموعاً تماشياً مع حق التظاهر وحرية الرأي داخل كل بلد في ظل حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية؛ طبعاً مع بعض الاستثناءات، فهناك دول منعت التظاهر، لكنه غير مسموع وغير مؤثر لمن في يدهم الحل”. حديث الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني يقابله حديث حقوق الإنسان في العالم، وهو ما جعل العديد من المتتبعين يطرحون علامة استفهام كبيرة أمام هذه المبادئ التي تتشدق بها بعض الدول الغربية، هل يحق لها الآن أن تقيس بعيارها مدى التزام العالم بها ووضع التصنيفات للدول، لذلك فإن “مبادئ حقوق الإنسان موجودة كنصوص قانونية”، تقول مارية الشرقاوي، وتستطرد: “لكن آليات التفعيل والجدية في التعاطي مع مثل هذه الجرائم التي تقترفها إسرائيل تبقى رهينة بيد الدول العظمى التي تختار متى وأين يفعّل ومتى وأين لا يفعّل”.

شكايات ضد إسرائيل

سؤال الفعل يطرح نفسه بقوة. وعن وجود مبادرة يمكن للمجتمع المدني أن يقوم بها للمزيد من دعم الشعب الفلسطيني، أكدت الحقوقية المغربية أن “هناك مبادرات عديدة مثلاً لهيئات المحامين في بعض الدول التي حاولت تقديم شكايات في إسرائيل واتهامها بخرق القوانين والمواثيق الدولية، لكن تبقى في إطار شكلي لن تأتي أكلها في ظل تناغم وانسجام الدول الغربية مع إسرائيل بخصوص حربها على حماس، كما تدعي”، والسبب -تضيف الشرقاوي- هو “أنها على أرض الواقع لا تحارب حماس فقط وإنما تبيد شعباً أعزلَ، ولعل هذا ما دفع بجنوب إفريقيا لتقديم شكاية بإسرائيل لدى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بأنها لا تقوم بحرب وإنما بإبادة جماعية”.

على الصعيد المحلي، سألنا الفاعلة الحقوقية الشرقاوي عن النبض المغربي المدعم للقضية الفلسطينية، لتؤكد أن “الشارع المغربي كان دائماً مناصراً للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضيته الثانية بعد قضية الصحراء، والدليل المظاهرات المليونية التي ينظمها تنديداً لما يتعرض له الشعب الفلسطيني متناغماً في ذلك مع موقف العاهل المغربي محمد السادس، الذي قال في هذا الصدد من خلال مكالمة هاتفية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: إن المغرب يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية”.

وتستطرد مارية قائلة، إن تلك التظاهرات والمسيرات المليونية تبقى “في حدود حرية التعبير وحرية التظاهر فقط، لكن ليس لها وقع على وقف الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل على العزل بقطاع غزة”.

غير أنها تؤكد أن “لكل بداية نهاية، وحرب إسرائيل على قطاع غزة وما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية سينتهي، لكن السؤال هنا كيف هي النهاية، وأكيد أقصد هنا النهاية المرحلية، لأن إسرائيل لن تتوقف عن التنكيل بالشعب الفلسطيني كعادتها، فهي تقتل النساء والأطفال وتأسر الشباب منذ احتلالها لأرض فلسطين، لكن على مراحل متقطعة، إلا أنها في هذه الحرب الشعواء قتلت بالجملة وأتت على الأخضر واليابس، وستنتهي حسب رأيي بتحقيق أكثر المطالب المهمة لإسرائيل في ظل الاتفاق المزمع التوقيع عليه بين الطرفين من خلال التفاوض القائم حالياً برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، لأن واقع الحال يحكي عن عدم توازن القوى في ظل صمت الدول العربية إلا من بعض التنديدات الشكلية التي لا تتجاوز شاشات التلفزيون والهواتف”.