سياسة | دولي

إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله

25 - أغسطس - 2025

حجم الخط
2

القدس: ادعت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت “الخطوات اللازمة” لنزع سلاح “حزب الله”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “تُقدّر إسرائيل الخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس (جوزاف) عون ورئيس الوزراء (نواف) سلام”.

وأضاف أن “القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بالعمل على نزع سلاح “حزب الله” بحلول نهاية عام 2025 كان قرارًا بالغ الأهمية”.

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

واعتبر مكتب نتنياهو أن “هذا القرار يمثل فرصة حاسمة للبنان من أجل استعادة سيادته واستعادة سلطة مؤسساته الحكومية وجيشه وحكومته بعيدًا عن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

و”في ضوء هذا التطور المهم، تقف إسرائيل على أهبة الاستعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، وللعمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكلا البلدين”، وفق البيان.

وتابع: “إذا اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ نزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل تدابير متبادلة، بينها الخفض التدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة”.

وقالت إسرائيل إنها ستسحب قواتها من جميع الخمسة مواقع في جنوب لبنان على مراحل، إذا نزع لبنان سلاح حزب الله.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 25, 2025 الساعة 9:28 ص

    هههه مستعدون للالتهام ما تبقى لسكان جنوب لبنان من أراض زراعية هي بالأساس أرض أجدادهم الأولون يا عصابة اللصوص واللقطاء الصهاينة اليهود الذين جيء بكم حفاة عراة من شوارع أروربا القذرة قذارة النازية لتسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين أبناء الأرض الشرعيين و الحقيقيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸😎☝️🔥🕰️🐒🚀

    رد
  2. يقول alaa:
    أغسطس 25, 2025 الساعة 2:10 م

    حزب الله لله ورسوله والمؤمنين يدافع عن بلده ووطنه بطل نصره الله–سنري ماذا رد حكومة لبنان علي العدو الذي يريد مساعدته —

    رد

أخبار ذات صلة

النائب النيوزيلندي تيانو تويونو لـ”القدس العربي”: نسعى للاعتراف بدولة فلسطين ومعاقبة إسرائيل على جرائمها في غزة
منذ 5 ساعات
الرئيس الأذربيجاني: نقوم بوساطة بين سوريا وإسرائيل
منذ 5 ساعات
صحيفة فرنسية: أمام سياسة الإبادة الإسرائيلية في غزة يبقى الاتحاد الأوروبي مجرد متفرج
منذ 9 ساعات
استطلاع: 76 بالمئة من اليهود في إسرائيل يرون أنه “لا يوجد أبرياء في غزة”
منذ 10 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية