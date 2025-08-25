إسرائيل: مستعدون لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله

القدس: ادعت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت “الخطوات اللازمة” لنزع سلاح “حزب الله”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: “تُقدّر إسرائيل الخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بقيادة الرئيس (جوزاف) عون ورئيس الوزراء (نواف) سلام”.

وأضاف أن “القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء بالعمل على نزع سلاح “حزب الله” بحلول نهاية عام 2025 كان قرارًا بالغ الأهمية”.

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح “حزب الله”، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

واعتبر مكتب نتنياهو أن “هذا القرار يمثل فرصة حاسمة للبنان من أجل استعادة سيادته واستعادة سلطة مؤسساته الحكومية وجيشه وحكومته بعيدًا عن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

و”في ضوء هذا التطور المهم، تقف إسرائيل على أهبة الاستعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، وللعمل معا من أجل مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكلا البلدين”، وفق البيان.

وتابع: “إذا اتخذ الجيش اللبناني الخطوات اللازمة لتنفيذ نزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل تدابير متبادلة، بينها الخفض التدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي، بالتنسيق مع الآلية الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة”.

وقالت إسرائيل إنها ستسحب قواتها من جميع الخمسة مواقع في جنوب لبنان على مراحل، إذا نزع لبنان سلاح حزب الله.

