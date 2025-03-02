إسرائيل مستمرة في عدوانها… وتدمير 11 منزلا في نور شمس

الضفة الغربية – «القدس العربي»: أصيب شاب فلسطيني بعد أن صدمت آلية عسكرية لجيش الاحتلال مركبته غرب مدينة طولكرم، في حين أصيبت سيدةٌ ومُسنٌ في اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن الآلية العسكرية صدمت المركبة بشكل متعمد أثناء سيرها بالقرب من مسجد المرابطين غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة الشاب عمرو عودة، برضوض وجروح، ووقوع أضرار جسيمة في المركبة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتتعمد قوات الاحتلال صدم مركبات المواطنين بآلياتها خلال عدوانها المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها، بسيرها بسرعة كبيرة وعكس اتجاه السير في الشوارع الرئيسية للمدينة وضواحيها، حيث أصيب في وقت سابق عدد من المواطنين، وآخرهم المواطن أحمد عواد الذي استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة بعد صدم مركبته على شارع نابلس مقابل مخيم طولكرم.

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية «السور الحديدي» في شمال الضفة الغربية، وتتخللها عمليات تدمير للمنازل وتجريف للبنية التحتية، وقد أدَّت العملية إلى نزوح 40 ألف شخص «في ظروف إنسانية صعبة».

وبدأ جيش الاحتلال بتدمير 11 منزلاً في مخيم نور شمس، بعد 34 يوما من بدء عدوانه، إثر طرد أصحابها منها بالقوة، بذريعة شق طريق جديد.

يأتي ذلك بعدما أجبر جيش الاحتلال مواطنين في حارة جبل النصر في المخيم على إخلاء منازلهم مشيا على الأقدام وسط إطلاق للأعيرة النارية بكثافة، كما أحرقوا منازل في حارة المنشية.

واستمر حصار الاحتلال المشدد لمخيم طولكرم، ودفعت قواته بتعزيزات عسكرية ونشرت فرق المشاة في محيطه وداخل الحارات والأزقة، وسط مداهمته للمنازل وتخريبها، وتدمير محتوياتها وإخضاع من بداخلها من المواطنين للاستجواب، والاعتقالات.

ودخل العدوان على جنين يومه الـ40، حيث يواصل جيش الاحتلال تحركاته بالدبابات في أطراف المخيم وبعض أحيائه، كما أغلق عدة طرق في حي الهدف، ودمر خط المياه الرئيسي في بئر السعادة في جنين، وذلك بعدما أعادت طواقم بلدية جنين والمحافظة تأهيله، لتنقطع المياه عن أحياء في المدينة مرة أخرى.

وبحسب التقديرات فإن خسائر مدينة جنين اليومية تصل إلى 20 مليون شيقل (أكثر من 5.5 مليون دولار).

سلفيت

وفي سلفيت، عزَّز جيش الاحتلال انتشار قواته على الطريق الواصل بين بلدات دير بلوط وكفر الديك وبروقين، واقتحم بلدة كفر الديك وأغلق الطريق الذي يصلها بدير غسانة، وأغلق مدخل بلدتي دير بلوط والبوابة الحديدية المقامة بالقرب من بلدة قراوة بني حسان.

وفي رام الله، أخطر جنودٌ إسرائيليون خمس عائلات في محيط قرية رنتيس شمال غرب المدينة، بإخلاء مساكنهم ومزارعهم في غضون أسبوع كحد أقصى.

وبحسب ما نشرت صحيفة «هآرتس»، فإن الجنود اقتحموا المنطقة عدة مرات في الأيام الماضية وأمهلوا العائلات التي تسكنها أسبوعا للمغادرة. وصباح الجمعة، حضر الجنود مرة أخرى وأمهلوا العائلات أربع ساعات كي تغادر بيوتها، فغادر قسم من العائلات المكان بالفعل.

ونقلت الصحيفة عن بلال محاريق، أحد المهجرين من منازلهم، أن عملية التهجير، على الأرجح، مرتبطةٌ بالبؤرة الاستيطانية العشوائية «حَفات أفيحاي» التي أقيمت في المنطقة قبل سنتين تقريبا.

وأشارت «هآرتس» إلى أن جيش الاحتلال يصنف هذه المنطقة بأنها «منطقة تدريبات بالذخيرة الحية 203»، أي أن الجيش استولى عليها، ولا تجري فيها تدريبات كهذه منذ فترة.

ونقلت عن الباحث في الاستيطان من منظمة «كيرم نيفوت» الحقوقية، «درور أتكيس»، تأكيده أنه لم تصدر إخطارات هدم لأي من المباني الفلسطينية في هذه المنطقة، والصور الجوية تظهر أن العائلات الفلسطينية موجودة في هذه المنطقة منذ العام 2007 على الأقل، أي قبل نحو 15 عاما من إنشاء البؤرة الاستيطانية.

وقال عبد الله درويش (57 عاما)، من قرية اللبن الغربي ولديه مزرعة في هذه المنطقة، إن جنود الاحتلال داهموا مزرعته، يوم الخميس 20 شباط/فبراير، ووجهوا شتائم، وضربوه ببندقية على صدره. ولم يسمحوا له بالكلام، وقال أحد الجنود له: «لن تبقى هنا، وإذا بقيت هنا حتى يوم الخميس سأحرقك مع المكان»، مبينًا أن الجندي ألقى قنبلة صوتية بينه وبين زوجته، وقال: «احذر، دير بالك، سأعود».

وأضاف درويش أن جنود الاحتلال عادوا يوم الإثنين الماضي، وكان يوجد مع زوجته وأبنائه الثلاثة في مزرعته، وأطلقوا النار في الهواء، وعندما حاول ابنه التصوير كسر الجنود هاتفه النقال، ثم ضربوا أحد أبنائه ببندقية على بطنه.

وأكد الباحث أتكيس أن مزرعة درويش ليست موجودة داخل المنطقة التي يصنفها جيش الاحتلال بأنها «منطقة إطلاق نار».

وعندما عادوا بعد أيام، أطلقوا النار في الهواء.

وأضاف: «من الواضح أن هذه مبادرة غير عفوية من جانب ضابط قرر من تلقاء نفسه طرد سكان المنطقة، لتهجير الفلسطينيين من منطقة مرتبطة بالبؤرة الاستعمارية العشوائية»، مبينًا أن «هذا مثال فظ آخر على تفكك الجيش وتحول أجزاء منه إلى ميليشيات تعمل وفق أجندة مستقلة في خدمة المستوطنين العنيفين والأكثر تطرفا».

هجمات المستوطنين

وفي الخليل، ذكر الناشط أسامة مخامرة أن عددا كبيرا من المستوطنين هاجموا منازل الأهالي في مسافر يطا، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة سيدة ومسن (45 و71 عاما)، بجروح ورضوض، نُقلا على إثرها بواسطة طواقم الإسعاف إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأشار إلى أن أهالي «المسافر» حاولوا التصدي لرعاة المستوطنين، ومنعهم من إتلاف محاصيلهم الزراعية عبر إطلاق قطعان ماشيتهم فيها.

وفي السياق، أطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في خربة الفارسية قي الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء رعوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في المنطقة.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت، واعتدوا على منازل ومركبات المواطنين القريبة من الشارع الرئيسي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

كما تجمع عدد من المستوطنين عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.