إسرائيل: مفاوضات المرحلة الثانية من الهدنة في غزة تبدأ “هذا الأسبوع”

القدس: أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء، أن المفاوضات ستبدأ “هذا الأسبوع” بشأن المرحلة الثانية من الهدنة في قطاع غزة التي من المقرر أن تنطلق في الثاني من آذار/ مارس.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس: “عقدنا مساء أمس (الاثنين) اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني. قررنا بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية. هذا سيحصل هذا الأسبوع”.

كما أشار إلى أن “إسرائيل تطالب بنزع كامل السلاح من قطاع غزة”.

وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر لوقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

والثلاثاء، قال مصدر سياسي إسرائيلي لم يُكشف عن اسمه، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “تعهد” بالسماح بإدخال منازل متنقلة (كرفانات) وآليات هندسية إلى غزة مقابل إطلاق 6 أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم جثامين 4 آخرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، نقلا عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، إن “الكابينت” اقترح توسيع المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بما يشمل إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى القطاع مقابل الإفراج عن 6 أسرى إسرائيليين.

ومساء الاثنين، انتهى اجتماع عقده “الكابينت” دون أن يصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنه أو النتائج التي جرى التوصل إليها.

والأحد، أكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أنه لم يصل إلى القطاع أي من المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة المطلوبة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها إسرائيل “ما يفاقم الأزمة الإنسانية”.

(أ ف ب)