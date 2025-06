إسرائيل منتقدةً ماكرون: فلتقم الدولة الفلسطينية على أراضي فرنسا- (تدوينة)

القدس المحتلة: انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، “حرص” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيام دولة فلسطينية، ودعاه إلى إقامتها على أراضي فرنسا.

وقال ساعر عبر منصة إكس: “إذا كان ماكرون حريصا جدا على إقامة دولة فلسطينية، فهو مدعو لإقامتها على أراضي فرنسا الشاسعة”.

كما هاجم ساعر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي قالت الرئاسة الفرنسية إنه وجّه رسالة إلى ماكرون قبل أيام، أدان فيها هجوم حركة “حماس” على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

President Macron expresses excitement over the orchestrated letter he received from Mahmoud Abbas. What made the French president so enthusiastic about a letter full of empty slogans, hollow promises that have been made countless times before, and lies that have no connection to… https://t.co/sIcjXpfuia

