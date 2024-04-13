إسرائيل تلغي الأنشطة التعليمية وتضع قواتها المسلحة في حالة تأهب وسط تهديد إيراني

القدس المحتلة: ألغت إسرائيل اليوم السبت الأنشطة التعليمية وغيرها من الأنشطة الشبابية التي كانت مقررة في الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، كما وضعت كل القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بسبب هجوم محتمل من إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الأميرال دانيال هاغاري خلال الإعلان عن الإجراءات في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون، إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات في إطار حالة الاستعداد.
من جهته، أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت أن إسرائيل “تترقب عن كثب هجوما محتملا” عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.
وأضاف غالانت في بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ القادمة والتهديدات الجوية الأخرى حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.
(رويترز)
ههه إيران العظيمة التي تصنع سلاحها بنفسها ولا تشتري الخردة العسكرية المهترئة الصدئة كما يفعل عرب التطبيع والتنسيق مرغت أنوفكم القذرة في التراب يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة التي لا تستقوي إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀
اقعدوا بالبيت يا قتلة أطفال غزّة الأحبّة ، تلاميذ غزّة خسروا عام دراسي كامل عدا عن الآلاف منهم اللذين استشهدوا والجرحى الخطرة حالتهم للغاية، هدمتوا المدارس والجامعات يا جهلة، يا اللي جايين من القرون الوسطى.
تفه.