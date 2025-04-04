إسرائيل: نرفض تمركز تركيا «على حدودنا»… وفيدان: لا نريد مواجهة

دمشق ـ «القدس العربي» ـ ووكالات: أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مواقع عسكرية تقوض قدرة الحكومة السورية الجديدة على ردع التهديدات، مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أي مواجهة في سوريا مع إسرائيل، التي قال أحد مسؤوليها أيضا إن تل أبيب لا تسعى إلى صراع مع تركيا في سوريا، لكنها في الوقت نفسه، لا تريدها أن تتمركز “على حدودنا”، و”جميع السبل موجودة للتعامل مع هذا الأمر”، وذلك تزامناً مع كشف مصادر أن أنقرة سبق أن تفقدت قواعد عسكرية قصفتها تل أبيب في حمص وحماة.

وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان لـ”رويترز” إن “تصرفات إسرائيل في سوريا تمهد الطريق لعدم استقرار المنطقة في المستقبل”. وأضاف “لا نريد أن نرى أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا لأن سوريا ملك للسوريين”، مضيفا أن السوريين وحدهم هم من لهم حق اتخاذ القرار بشأن أمن بلادهم.

ومضى يقول “ما تفعله إسرائيل في سوريا لا يهدد أمن سوريا وحدها، وإنما يمهد الطريق أيضا لزعزعة استقرار المنطقة في المستقبل”.

وذكر أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى “تفاهمات معينة” مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.

وبعد ساعات على تصريحات فيدان، نقلت “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لا تسعى إلى صراع مع تركيا في سوريا. وأوضح المسؤول للصحافيين، طالبا عدم الكشف عن هويته “لا نسعى إلى صراع مع تركيا، ونأمل ألا تسعى تركيا إلى صراع معنا”، مضيفا “لكننا لا نريد أيضا أن نرى تركيا تتمركز على حدودنا، وجميع السبل موجودة للتعامل مع هذا الأمر”.

ودعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إسرائيل لاحترام وحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في منشور عبر إكس أمس الجمعة، أشار فيه إلى مقتل مدنيين سوريين في الغارات الإسرائيلية على عدة مواقع في البلاد، بما فيها العاصمة دمشق. وأكد الوزير البريطاني على أن الهجمات الإسرائيلية تشكل خطرا على مستقبل سوريا.

ودعا إسرائيل لاحترام وحدة أراضي البلاد، وحل مخاوفها الأمنية عن طريق الدبلوماسية.

وشدد على أن تمتُع سوريا بالاستقرار سيصب في مصلحة المنطقة برمتها.

وكانت إسرائيل قد شنت الأربعاء هجمات عنيفة على سوريا استهدفت قاعدة في حمص ومطارا في حماة ومركزا للبحوث العلمية في دمشق. واعتبر مسؤولون في تل أبيب أن الغارات على سوريا هي “رسالة تحذير إلى تركيا”.

وسبق أن كشفت مصادر مطلعة لموقع “ميدل إيست أي” أن تركيا بدأت جهوداً للتمركز في قاعدة “تي فور” (T4)، في حمص وتستعد لنشر منظومات دفاع جوي هناك، وسط تقارير عن بدء أعمال إنشاءات في الموقع.

وقالت أربعة مصادر لـ” رويترز” أمس إن تركيا تفقدت ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا قد تنشر قواتها فيها كجزء من اتفاق دفاع مشترك مزمع، قبل أن تقصف إسرائيل المواقع بضربات جوية هذا الأسبوع.