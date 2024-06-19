سياسة | عربي | فلسطين

إسرائيل: هدف جوي مشبوه من غزة يسقط بمنطقة محاذية للقطاع

19 - يونيو - 2024

حجم الخط
0

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تسلل ما قال إنه “هدف جوي مشبوه” أطلق من قطاع غزة، وسقوطه بمستوطنة محاذية.

وقال الجيش في بيان: “تسلل هدف جوي مشبوه من قطاع غزة، وسقط في منطقة غلاف غزة”.

وأضاف أن “الحادث انتهى ولم تقع إصابات”، دون أن يحدد المنطقة التي سقط فيها الهدف أو المنطقة التي أطلق منها.

من جهتها ذكرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في منشور على منصة تلغرام، أنها “قصفت بقذائف الهاون الثقيل موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين الإسرائيليين شرق رفح جنوب قطاع غزة” دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بينهم 50 طفلا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 558 شهيدا و1835 مصابا- (فيديوهات)
منذ 4 ساعات
شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مقدسيا بسبب عبارة “محمد رسول الله”
منذ 4 ساعات
ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة إلى 41467 شهيدا
منذ 4 ساعات
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا ويداهم منازل ويعتقل فلسطينيين
منذ 6 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية