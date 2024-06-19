إسرائيل: هدف جوي مشبوه من غزة يسقط بمنطقة محاذية للقطاع

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تسلل ما قال إنه “هدف جوي مشبوه” أطلق من قطاع غزة، وسقوطه بمستوطنة محاذية.

وقال الجيش في بيان: “تسلل هدف جوي مشبوه من قطاع غزة، وسقط في منطقة غلاف غزة”.

وأضاف أن “الحادث انتهى ولم تقع إصابات”، دون أن يحدد المنطقة التي سقط فيها الهدف أو المنطقة التي أطلق منها.

من جهتها ذكرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في منشور على منصة تلغرام، أنها “قصفت بقذائف الهاون الثقيل موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين الإسرائيليين شرق رفح جنوب قطاع غزة” دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

(الأناضول)