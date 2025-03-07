إسرائيل وأمريكا تبحثان إنشاء صندوق لتمويل تهجير الفلسطينيين من غزة

القدس: كشفت هيئة البث العبرية، الجمعة، النقاب عن مباحثات تجريها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل إقامة صندوق لتمويل المخطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت إن الإدارة الأمريكية وتل أبيب “تجريان حاليا اتصالات للتوصل إلى اتفاق بشأن استقبال سكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة، إلى جانب بحث سبل تمويل مشروع التهجير”، على حد ادعائها.
واعتبرت أن المشروع “ستقدر ميزانيته بمليارات الدولارات”، مدعية أن “اتصالات تجرى أيضا مع دول عربية للتوصل إلى اتفاق لهذا الشأن”.
لكن في المقابل، لم تشر الهيئة العبرية إلى أي دولة قبلت تهجير الفلسطينيين إليها حتى الآن، كما لم تذكر الدول التي ستوافق على تمويل هكذا صندوق في ظل الرفض الدولي للتهجير.
وتأتي مزاعم الهيئة العبرية بعد أيام من اتفاق الدول العربية في قمة طارئة عقدت في العاصمة المصرية القاهرة على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
وتتضمن الخطة العربية التي رفضتها الولايات المتحدة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.
ومساء الثلاثاء، قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز، تعليقا على مخرجات قمة القادة العرب في مصر إن “البيت الأبيض يعارض الخطة، ويدعم رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار غزة خالية من حماس”.
وفي هذا السياق، أشارت هيئة البث، الجمعة، إلى استمرار المساعي الأمريكية- الإسرائيلية في سبيل تنفيذ خطة التهجير من قطاع غزة.
وأوضحت أن التمويل الذي تحاول تل أبيب وواشنطن توفيره لتنفيذ خطتهما يتضمن “إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى بناء مجتمعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وإنشاء مؤسسات خدمية في الدول المستضيفة (لم تذكر أيا منها)”.
وزعمت أنه وفق تقديرات واشنطن، فإن توفير هذه المجتمعات والبنية التحتية “سيشجع عددا كبيرا من سكان غزة على مغادرة القطاع”، على حد تعبيرها.
وذكرت أنه في سبيل الحصول على التمويل المنشود، تجري تل أبيب وواشنطن مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، لدعم جهودهما.
ويدير بلير “معهد توني بلير للتغيير العالمي” الذي يقدم خدمات استشارات لدول ويحقق أرباحا بعشرات ملايين الدولارات.
وعلى هذا النحو، رأت هيئة البث أنه بعد مرور شهر على كشف ترامب عن مخططه بشأن قطاع غزة، بدأت إسرائيل بالعمل على تنفيذ الجزء الخاص بها من هذه الخطة.
وتحدثت عن تشكيل تل أبيب ما أسمته “مديرية الهجرة من غزة”، التي تعمل في إطار وزارة الدفاع الإسرائيلية ومهمتها “تسهيل خروج سكان القطاع”، وفق تعبيرها.
وادعت الهيئة العبرية أن الدور الإسرائيلي في التهجير “لوجيستي وتنفيذي” بينما مسؤولية مشروع التهجير ذاته والموقف الدولي منه “تتحملها الولايات المتحدة”.
وأردفت: “أنشأت الإدارة الأمريكية فريقا خاصا لمتابعة المشروع والتنسيق مع مديرية الهجرة من غزة، من أجل تسهيل خروج سكان غزة الراغبين في الهجرة، سواء بشكل مؤقت أو دائم، إلى دول ثالثة، وليس فرض التهجير القسري عليهم”.
ونوهت الهيئة إلى أن الولايات المتحدة “تتحمل مسؤولية قيادة الجهود على المستوى الدولي، بينما تركز إسرائيل على آليات التنفيذ وتوفير الدعم اللوجستي اللازم”.
(الأناضول)
حلقة من حلقات الحرب النفسية على دول النفط الخليجية أن استعدوا لفتح خزائنكم الضخمة إن كنتم حقيقة لا تريدون تهجير إخوانكم.
ولو في الظرفية الحالية – ظرفية اللا معقول في السياسة الخارجية الأمريكية- وجب الجزم بأن لا دولة عربية ستفتخر يوما بأن وضعت اسمها في التاريخ في ” نكبة غزة 2025 لتضاف لنكبة فلسطين 1948 .
حرب نفسية ومسرحية ساذجة.
قد تتبأت من قبل حين تحدث ترامب عن شراء غزة..
باحتمال وجود سبناريو خبيث جدا لتهجير الغزاويين..
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هو يعتمد في الاساس على غريزة البقاء عند
الهوموزابين.. وعلى مبدأ استقبال لاجئي حرب..
والدي من الصعب على الدول رفضهم وهم هاربون
من قنابل الدمار..
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بعبارة اوضح.. الدول ترفض استقبال الغزاويين
كمهجرين.. لكنها لا تستطيع رفض استقبالهم
كلاجئين هاربين من قنابل الدمار..
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ارى ان الامور تترتب شيئا فشيئا لهذا السيناريو..
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والامر سبكون بمكافئة مادية لمن يغادر.. او ربما
لمن يستقبل ايضا..
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هنا.. من الصعب جدا جدا ان ننتظر من اهل غزة
الصمود تحت قنابل الدمار.. فالأمر فوق غرائز انسانيتهم..
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والآن الحديث عن انشاء صندوق لتمويل خروج الغزاويين…
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It a business… a real one…
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وما زال امام حماس فرصة لانقاد الوضع.. فهل ستفعل..
وهل مايقع في الضفة هو بسبب حماس مالكم كيف تحكمون
اذكرك بقوله تعالى
الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخافُوهُمْ وَخافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم
الحقيقة أن الكيان الصهيوني يكذب ويفعل الافاعيل!، لكن، لا نستبعد أن تفعلها بعض للدول العربية!.
والحقيقة الأخرى، وليست الأخيرة في هذا الملف، هي أنه لا يمكن الفصل بين أمريكا والكيان الصهيوني في ملف فلسطين، كل فلسطين!.
ولكن، الأمر المهم والأهم في هذا الخبر، هو ماذا ستفعل الدول العربية مجتمعة مع أهلنا في غزة؟.
الجواب، بصراحة، لاشيء!، ونرجوهم فقط ألا يبيعوها!، ويتركوا أهلها يقاومون.
من الافضل انشاء صندوق من أجل ترحيل المستوطنين اليهود من فلسطين و إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية
كما حدث العام 1948 ✌️🇵🇸😎👍
إسرائيل و آمريكا يملكان أدوات تنفيذ مخطط التهجير، على سبيل المثال إسرائيل تفرض حصارًا خانقًا حول قطاع غزة و تتحكم في كل ما يدخل أو يخرج من القطاع، إذن إسرائيل في مقدورها أن تمنع إدخال أي مساعدات إنسانية بل تمنع إعادة الإعمار أساسًا، المدنيون العالقون داخل القطاع مغلوبون على أمرهم لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلًا، و القمة العربية الطارئة في القاهرة لم تقدم سوى اقتراحات و تصورات لا علاقة لها بالواقع..!! ربنا يلطف بالعباد..!!