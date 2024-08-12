إسرائيل وأمريكا تستعدان للرد الإيراني وسط اشتباك غير مسبوق بين نتنياهو ووزير دفاعه

غزة ـ لندن ـ «القدس العربي»: فيما تستعد إسرائيل وحليفتها أمريكا للرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة “حماس”، إسماعيل هنية، والذي بات أقرب من أي وقت مضى، حسب وسائل إعلام غربية، دخلت الأزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت منعطفا جديدا إثر هجوم متبادل بينهما، حيث انتقد الأخير ثرثرة نتنياهو بشأن “النصر المطلق” في غزة، واتهمه بعرقلة صفقة التبادل وعودة الرهائن الإسرائيليين الذين أعلنت “كتائب القسّام”، مقتل أحدهم وإصابة اثنين برصاص من كان يحرسهم.

وأصدر جيش الاحتلال أمراً عسكرياً لجميع الجنود النظاميين والاحتياط الموجودين في زيارة سياحية لجورجيا وأذربيجان، للعودة “فوراً” إلى إسرائيل. ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن هذا الإجراء جاء لأن هاتين الدولتين قريبتان جغرافياً من إيران.

كذلك منع الجيش الإسرائيلي سفر طياري سلاح الجو إلى الخارج لقضاء إجازات.

وحسب هيئة البث “بعد تقييم الوضع، وضمن الاستعدادات لرد من إيران وحزب الله، أصدر قائد القوات الجوية توجيها الإثنين منع بموجبه الطيارين من السفر إلى الخارج لقضاء إجازة” .

يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن أن الاستعدادات العسكرية الإيرانية تشير إلى أن طهران تجهز لشن هجوم واسع النطاق على إسرائيل.

وسارع أوستن إلى إصدار أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط، وتسريع وصول حاملة الطائرات “يو أس أس أبراهام لينكولن” .

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت وصول طائرات من طراز “أف ـ 22 رابتور” إلى المنطقة كجزء من تعزيزات أمريكية.

كما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة استعدت لهجمات كبيرة قد تشنها إيران أو وكلاؤها.

وأضاف للصحافيين أن الولايات المتحدة عززت وجودها العسكري في المنطقة في الأيام القليلة الماضية، وتشارك إسرائيل مخاوفها بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران.

وكشفت مصادر مطلعة لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية عن أن الهجوم قد يكون خلال الساعات المقبلة، فيما نقل مراسل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مصادر أن “الهجوم قد يكون قبل قمة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى”، المقررة يوم الخميس.

وفي ظل كل ذلك، وجَّه غالانت انتقادات حادة لنتنياهو، خلال جلسة مغلقة في مكتبه لتقديم استعراض أمني لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، وفق إعلام عبري.

ومتحدثا عن نتنياهو، قال غالانت في الجلسة: “أسمع طبولا وثرثرة عن النصر المطلق. من المؤسف أنهم في الغرف (المغلقة) لم يظهروا الشجاعة نفسها “، حسب القناة “12” الإسرائيلية (خاصة).

وأوضحت القناة أن “غالانت كان يشير إلى رغبته في تنفيذ ضربة استباقية ضد “حزب الله” في بداية المواجهات الراهنة، وهو ما عارضه نتنياهو، حسب وسائل إعلام.

وبشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حركة “حماس”، أضاف غالانت: “نحن على مفترق طرق، إما صفقة تقود لتسوية في الشمال والجنوب، أو تصعيد يقود للحرب، وأنا والمؤسسة الأمنية (الجيش وأجهزة الاستخبارات) مع البديل الأول”، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وعلى نحو غير مسبوق، اتهم غالانت حكومة نتنياهو بعرقلة الصفقة مع حركة “حماس” لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وعلى الفور، ردّ مكتب نتنياهو على غالانت قائلا: “عندما يتبنى غالانت الخطاب المناهض لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

واعتبر القيادي في حركة “حماس”، عزت الرشق، أن اعتراف غالانت بأن نتنياهو هو الطرف المعرقل للوصول إلى صفقة تبادل أسرى يؤكد “تعنته وتهربه من هذا الاستحقاق”.

إلى ذلك، وفي تغريده على حسابه في “تليغرام” قال الناطق باسم “كتائب القسّام” أبو عبيدة إنه في “حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما”.

وزاد: “حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها”.