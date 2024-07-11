إسرائيل: واشنطن سترسل “ذخائر حيوية” في الأيام المقبلة

القدس المحتلة: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال كميات من “الذخيرة الحيوية” إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، بحسب ما أبلغ مسؤول أمريكي به وزير الدفاع يوآف غالانت.

وقالت الوزارة في بيان، إن الوزير غالانت “التقى اليوم الخميس مع منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، في مقر الوزارة بتل أبيب”.

وأوضحت أن “الجانبين بحثا التقدم الذي تم إحرازه في المناقشات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن (في غزة)، مع التركيز على الإجراءات الأمنية المطلوبة لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع”.

وخلال المباحثات، “أطلع المنسق ماكغورك الوزير غالانت على مسألة تسليم ذخائر حيوية سيتم إرسال بعضها إلى إسرائيل في الأيام المقبلة”، وفق الوزارة.

ولم تفصح الوزارة عن نوع وكمية الأسلحة التي سيتم شحنها إلى إسرائيل.

ولفتت إلى أن المباحثات بين الجانبين عبارة عن “متابعة للاجتماعات التي عقدها الوزير مع ماكغورك وغيره من كبار القادة الأمريكيين في واشنطن” في يونيو/ حزيران الماضي.

وأعرب غالانت عن تقديره للمنسق ماكغورك والإدارة الأمريكية لدعمهما “التعاون الدفاعي الحاسم، ولقيادتهما في قضية الرهائن، ولالتزامهما بالتفوق الأمني الإسرائيلي في المنطقة”، وفق الوزارة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأمريكية.

وأوائل يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت تل أبيب صفقة لشراء 25 مقاتلة أمريكية من طراز “إف 35” بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقّع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليارات دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)