إسرائيل: وثائق سرية تكشف مناقشات حماس قبل تنفيذ هجوم 7 أكتوبر

تل أبيب: كشفت وثائق سرية لقادة حركة حماس وصلت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي عن ملخص المناقشات المحدودة قبل هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المباغت في البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، والتي شارك بها يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى.
ووفقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية عشرة وأورده موقع “آي 24” اليوم السبت تشير “وثائق مروان عيسى” التي ضبطت في غزة إلى أن عيسى كان القائد العسكري للهجوم وصانع الخطة العملياتية، والتي وقع عليها في الوثائق بكنية “أبو البراء”.
ووفقا للوثائق، فإن إيران وحزب الله في لبنان أتاحوا لحماس بناء محور مشترك للهجوم، وهي خطة لم تخرج إلى حيز التنفيذ، والتي شملت 46 هدفا، بينها بلدات وقواعد عسكرية يتسلل إليها مسلحو حماس، بينهم ما بين 1500 حتى 1800 من مقاتلي النخبة.
وشملت بنود الخطة التي عثر عليها أيضا هدفين للهجوم وهي قاعدة الوحدة 8200 وقاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في حتسريم، ولم يصل المسلحون إلى هذه القواعد بسبب الرد الدفاعي للجيش الإسرائيلي والشرطة.
وفي محاولة لمفاجأة إسرائيل حافظت قيادة حماس على خطة الهجوم الدموي سرا على مدار فترة طويلة. وقبل خمسة أيام من الهجوم تم إطلاع قادة الألوية القتالية في حماس على الخطة، وقبل 48 ساعة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر تم إطلاع قادة الكتائب عليها، وقبل 12 ساعة من تنفيذ الخطة تم إطلاع قادة السرايا وفقط بنفس الليلة تم إطلاع مقاتلي النخبة أنفسهم.
وفي نفس الليلة وصلت إلى قسم استخبارات الجيش الإسرائيلي مؤشرات استخباراتية، والتي على ما يبدو لم يأخذها مسؤولون في جهاز الأمني الإسرائيلي بجدية، ونفذت حماس جزءا كبيرا من خطتها.
(د ب ا)
انتها زمن تصديق ما تقولونه، انتها زمن تصديق انكم استطعتم معرفة مخططات اعداعءكم وما يريدون ان يقوموا به. انتها زمن انكم الجيش الظى لا يقهر. انتها زمن انكم الاكثر أخلاقية.
قال تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 🌴
ما فعلته حماس يعد اسطورة وشبه مستحيل .
ولا يقدر عليه اقوى وأعتى الجيوش بالعالم .
طوفان الأقصى وبكل تاكيد ستدرس في جميع المدارس العسكرية المتطورة .
مساحة غزة وعدد سكانها والبيئة الجغرافية وعدد الدول المتجسسة عليها من الصهاينة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر . حماس انتصرت منذ اليوم الاول من العملية .
واهم انجاز حققه طوفان الأقصى هو تدمير اسطورة جيش التيك توك الصهيوني ودعسه تحت اقدام المقاومين . شكراً حماس اعدتي لنا الامل بان القادم افضل وأننا سننتصر لا محالة فمن انجب هكذا رجال لن ولم يهزم ابداً .
ههههه جهاز الموساد والشاباك لم يستوعبوا إلى الآن الصدمة من هول ما يسعرون به من خيبة و فشل استخباراني غير مسبوق لم تره لا إسرائيل و لا أمريكا و لا استخبارات الغرب مجتمعة. الآن يتبجحون و يكذبون و يغالطون الراي العام بأنهم حصلوا على وثائق سرية …هم لم يستطيعوا حتى اكتشاف نفق واحد أو قيادي واحد من حماس … طيب و ماذا عن ما خو بين أيدي حماس من و ثائق سرية و كومبيوتيرات استطاعوا الإستيلاؤ علبها خلال مداهمة مقر للمخابرات العسكرية ؟؟؟؟
و يأتي بعدها البعض من ( شذاذ الافاق) ليطعنوا في حماس و القسام و باقي الفصائل الاسلامية و الوطنية الشريفة ،التي تقاتل و تقف بالمرصاد لهذا العدو الصهيوني المجرم ! هؤولاء الابطال الشجعان صنعوا ما عجزت عنه جيوش الخردة مجتمعة …سيبقون نقطة الشرف الوحيدة التي مازلنا نكابر بها
الكذب لن يطمس الحقائق قاعدة 8200 وقاعدة سلاح الجو اقتحمها مقاتلو حماس وابادوا من فيها واستولو على السيرفرات قواعد البيانات وتم تهريبها في نفس اليوم إلى لبنان
اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.