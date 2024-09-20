إسرائيل و«حزب الله»: إعلان حرب ولا حرب؟

بعد ضربة «أمنية غير مسبوقة» في تاريخ لبنان، كما قال حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله» اللبناني، في خطابه أول أمس، شملت تفجير آلاف من أجهزة «البيجر» التي يحملها أعضاء الحزب، يوم الثلاثاء الماضي، تلاها تفجير المئات من أجهزة اللاسلكي في أعضائه (تحدثت أنباء عن تفجير بطاريات ليثيوم وأجهزة هواتف آيفون) تلقّى الحزب ضربة استخبارية جديدة كبيرة باغتيال إبراهيم عقيل، قائد «وحدة الرضوان» (قوات النخبة في «حزب الله»).

تزامن حدث الاغتيال مع غارات وصفتها مصادر أمنية لبنانية بأنها «الأعنف» منذ قرابة عام، فيما أكد جيش دولة الاحتلال أنه شن سلسلة غارات جوية مكثّفة أصابت «المئات من منصات إطلاق الصواريخ المجهزة للإطلاق» بالإضافة إلى «نحو 100 قاذفة ومواقع بنى تحتية» وبذلك تكون إسرائيل قد وجّهت ثلاث ضربات قاصمة للحزب خلال ثلاثة أيام متتالية، وفي ردّ على تحدّي نصر الله، في كلمته المتلفزة، للمسؤولين الإسرائيليين بأنهم لن يستطيعوا إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم رد جيش الاحتلال على التحدي بالزعم أنه ألغى أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

اعتبر نصر الله، قبل اغتيال عقيل حتى، ما حصل «إعلان حرب» وهذا توصيف دقيق، فالحروب تبدأ باستهداف سلسلة القيادة والسيطرة، وشبكة الاتصالات، والأسلحة الرئيسية، وإرهاب الحاضنة الاجتماعية، ورغم أن إسرائيل أنجزت المراحل الأولى المذكورة للحرب لكنّ ما يظهر، حتى الآن، أن مسؤوليها السياسيين والعسكريين، يتجنّبون، الانتقال من «إعلان الحرب» الضمنيّ، وتنفيذ مراحلها الأولى، إلى اجتياز الحدود اللبنانية وبدء الحرب البرية، مستغلين ما أدت إليه الضربات من ارتباك هائل، وتراجع في معنويات الحزب ووزنه العسكري والسياسي.

عناصر تجهّز جيش الاحتلال لاحتمالات الحرب البرية مع إعلانه نقل الأولوية العسكرية إلى الشمال ونقل الفرقة 98 من غزة إلى الشمال، لا تحيل ضرورة إلى احتمال فعلي لبدء الحرب، وخصوصا مع ترك جبهة غزة مفتوحة. الأرجح أن يكون تغيير الأولويات، ونقل القوات إلى الشمال، من باب التجهّز لضربات عسكرية كبيرة من قبل الحزب.

الضربات الأخيرة، كما يظهر، كانت جزءا من خطة حرب شاملة، ويبدو أن إسرائيل اضطرّت للاستعجال في تنفيذ هذا الجزء. أعطى ذلك الدولة العبرية تفوقا تكتيكيا كبيرا، وقوّى أوراق رئيس حكومتها، لكنّ اضطرارها للوقوف دون اجتياز الحدود (كما يبدو حتى الآن) يعني أنها أحرقت الجزء الأول من المخطط وفقدت مفاجأتها العسكرية والأمنية التي كانت ستنفّذ مع بدء حرب كبرى ضد الحزب تشمل احتلال شريط حدوديّ أو تمتد إلى مناطق أوسع، كما حصل في حرب عام 1982.

الانتقال من إعلان الحرب إلى الحرب الشاملة هو قرار أصعب وأخطر وأكبر كلفة بكثير مما يمكن حصره، حتى لو كان من يقود إسرائيل هو بنيامين نتنياهو وشركاؤه المنفلتون من عقالهم.