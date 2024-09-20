إسرائيل و«حزب الله»: إعلان حرب ولا حرب؟

بعد ضربة «أمنية غير مسبوقة» في تاريخ لبنان، كما قال حسن نصر الله، أمين عام «حزب الله» اللبناني، في خطابه أول أمس، شملت تفجير آلاف من أجهزة «البيجر» التي يحملها أعضاء الحزب، يوم الثلاثاء الماضي، تلاها تفجير المئات من أجهزة اللاسلكي في أعضائه (تحدثت أنباء عن تفجير بطاريات ليثيوم وأجهزة هواتف آيفون) تلقّى الحزب ضربة استخبارية جديدة كبيرة باغتيال إبراهيم عقيل، قائد «وحدة الرضوان» (قوات النخبة في «حزب الله»).
تزامن حدث الاغتيال مع غارات وصفتها مصادر أمنية لبنانية بأنها «الأعنف» منذ قرابة عام، فيما أكد جيش دولة الاحتلال أنه شن سلسلة غارات جوية مكثّفة أصابت «المئات من منصات إطلاق الصواريخ المجهزة للإطلاق» بالإضافة إلى «نحو 100 قاذفة ومواقع بنى تحتية» وبذلك تكون إسرائيل قد وجّهت ثلاث ضربات قاصمة للحزب خلال ثلاثة أيام متتالية، وفي ردّ على تحدّي نصر الله، في كلمته المتلفزة، للمسؤولين الإسرائيليين بأنهم لن يستطيعوا إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم رد جيش الاحتلال على التحدي بالزعم أنه ألغى أوامر تقييد الحركة والتجمعات الكبيرة لعدد من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل وهضبة الجولان.
اعتبر نصر الله، قبل اغتيال عقيل حتى، ما حصل «إعلان حرب» وهذا توصيف دقيق، فالحروب تبدأ باستهداف سلسلة القيادة والسيطرة، وشبكة الاتصالات، والأسلحة الرئيسية، وإرهاب الحاضنة الاجتماعية، ورغم أن إسرائيل أنجزت المراحل الأولى المذكورة للحرب لكنّ ما يظهر، حتى الآن، أن مسؤوليها السياسيين والعسكريين، يتجنّبون، الانتقال من «إعلان الحرب» الضمنيّ، وتنفيذ مراحلها الأولى، إلى اجتياز الحدود اللبنانية وبدء الحرب البرية، مستغلين ما أدت إليه الضربات من ارتباك هائل، وتراجع في معنويات الحزب ووزنه العسكري والسياسي.
عناصر تجهّز جيش الاحتلال لاحتمالات الحرب البرية مع إعلانه نقل الأولوية العسكرية إلى الشمال ونقل الفرقة 98 من غزة إلى الشمال، لا تحيل ضرورة إلى احتمال فعلي لبدء الحرب، وخصوصا مع ترك جبهة غزة مفتوحة. الأرجح أن يكون تغيير الأولويات، ونقل القوات إلى الشمال، من باب التجهّز لضربات عسكرية كبيرة من قبل الحزب.
الضربات الأخيرة، كما يظهر، كانت جزءا من خطة حرب شاملة، ويبدو أن إسرائيل اضطرّت للاستعجال في تنفيذ هذا الجزء. أعطى ذلك الدولة العبرية تفوقا تكتيكيا كبيرا، وقوّى أوراق رئيس حكومتها، لكنّ اضطرارها للوقوف دون اجتياز الحدود (كما يبدو حتى الآن) يعني أنها أحرقت الجزء الأول من المخطط وفقدت مفاجأتها العسكرية والأمنية التي كانت ستنفّذ مع بدء حرب كبرى ضد الحزب تشمل احتلال شريط حدوديّ أو تمتد إلى مناطق أوسع، كما حصل في حرب عام 1982.
الانتقال من إعلان الحرب إلى الحرب الشاملة هو قرار أصعب وأخطر وأكبر كلفة بكثير مما يمكن حصره، حتى لو كان من يقود إسرائيل هو بنيامين نتنياهو وشركاؤه المنفلتون من عقالهم.
لماذا لا تقوم الحكومة اللبنانية والجيش بمسؤوليته في حماية لبنان وسيادته ومواطنيه في الوقت الذي يحتل هذا العدو أرض لبنانية ويعتدي ويستبيح كل ذلك كل يوم على مدى السنين ولا يطلق الجيش طلقة واحدة ضده.
يقول بن خلدون عندما تذهب العصبة يكون
ذلك مقدمة لسقوط الحكم..ويبدو أن ذهاب عصبة حزب الله النخبوية ايذان بذلك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسرائيل و«حزب الله»: إعلان حرب ولا حرب. تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات مكلفة جدا على حزب الله وحزب الله اعترف بحجم النكسة المهم اين انتقام حزب الله وإيران من إسرائيل بعد جميع الضرابات التي لا تتوقف على إيران وعلى حزب الله هل من المعقول بعد هذا الخراب والاغتيالات المستمرة داخل الأراضي الإيرانية يتم الرد في كل مكان به عناصر من حزب الله من سوريا العراق اليمن ولبنان يتم الرد نيابة عن إيران هل في يوم من الأيام سيتوقف تخريب هذه الدول العربية الاربع لماذا كل هذا الخراب هل يوجد اتفاق بين إيران وحزب الله وأسرائيل على تخريب هذه الدول وبعد اتمام التخريب الكامل انقلب السحر على الساحر.
إذا نشبت الحرب ستكون اولا بالغارات الجويه الكثيفه واستعمال قنابل فائقة الدقه والتدمير وتستعمل اول مره ، تبادل بالصواريخ والمسيرات ، تبادل بالقصف المدفعي ، يكون ذلك لفترة من الزمن تطول او تقصر ى وعلى ضوء النتائج على الارض من حيث مدى إضعاف الخصم يكون قرار الاجتياح البري ؟ ربما ذلك يستمر إلى قرابة شهر عل الأقل قبل الزج بالقوات البرية ؟
إن الصواريخ التي
“يمطر” بها ”حزب
الله” الشمال المحتل ،
لو صحت أعدادها
و أخبارها و ما تسببت
به من خسائر للعدو… ،
لغيرت مسار الحرب
على غزة منذ الأيام
الأولى للعدوان… ،
طبعا المؤمن يعلم
ان المنافقين في
الدرك الأسفل من
النار ، و لكن غير
المؤمن أو المنافق
لا يكترث لذلك ،
و هل مثلا “هنية” مستهدف من اليهود ،
و “نصر الله” غير مستهدف ، و غير متهم
بالإرهاب..! ، نورونا
بالحقائق و افيدونا…
دعنا ننورك: اذا لم تكن هذه الصواريخ تؤذي الكيان وتمنع مستوطنيه من العودة للمستوطنات طوال سنة كاملة لماذا برأيك تقوم اسرائيل بقصف مواقع الحزب كل يوم؟؟
نعم هي إعلان حرب من عصابة الشر بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو على لبنان وفلسطين واليمن والعراق يا رفاق ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒🚀