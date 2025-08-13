إسرائيل و«قسد» في مرمى الشيباني وفيدان: اتهامات بكسب الوقت وافتعال فتنة

دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أمس الأربعاء، إن على «قوات سوريا الديمقراطية» التوقف عن المماطلة والالتزام باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية، والتخلي عن تهديد بلاده، معتبرا أن إسرائيل هي أحد أكبر الأطراف الفاعلة بالصورة المظلمة التي كشفت عنها أحداث السويداء، فيما أكد نظيره السوري، أسعد الشيباني، أن مؤتمر الحسكة الذي نظمته «قسد» محاولة يائسة لاستغلال أحداث السويداء، التي اعتبر أنها مفتعلة من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للوزيرين في أنقرة، حيث يزور وفد سوري العاصمة التركية، ويضم إضافة إلى الشيباني، وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم سلامة.

صورة مظلمة

أشار فيدان إلى وجود ممارسات معينة من أجل تحويل التطورات الإيجابية في سوريا إلى سلبية وإيقافها. ولفت إلى أن سوريا تشكل إحدى ركائز السياسات التوسعية الإسرائيلية في المنطقة. وقال إن «إسرائيل هي أحد أكبر الأطراف الفاعلة بالصورة المظلمة التي كشفت عنها أحداث السويداء السورية».

وأكد ضرورة دعم الجميع للمرحلة الحالية في سوريا، وأهمية ضمان شعور الشعب السوري بالمساواة.

وشدد على أن سوريا الجديدة يجب أن تكون بلدا يصان ويتعايش فيه جميع المكونات والمعتقدات والثقافات، وأردف: «نحن في تركيا نقدم توصيات بهذا الاتجاه».

وفيما يخص الموقف من «قسد»، قال فيدان إن عليها التوقف عن المماطلة، وأن يلتزموا باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وزاد: «على وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن سياسة كسب الوقت».

وأضاف «تعامُلنا مع (هذه العملية) بنوايا حسنة لا يعني أننا لا نرى حيلكم».

وزاد: «في هذه المرحلة، بدأنا نشهد تطورات يصعب علينا أن نتحملها».

وأكد أن تركيا ترى أن أعضاء التنظيم القادمين من تركيا والعراق وإيران وأوروبا لم يغادروا سوريا.

وذكر أنه لا يوجد أي تطور إيجابي في سوريا يبعث على الثقة أو يشير إلى أن التنظيم قد تخلص من خطر العمل المسلح، لا بعد اتفاق 10 مارس/ آذار بين حكومة دمشق والتنظيم ولا بعد مسار «تركيا بلا إرهاب» المستمر في تركيا.

وأضاف: «على العكس تمامًا، نرى أن جميع المسارات، سواء في دمشق أو أنقرة، تسير ضمن حالة ترقب تهدف إلى إطالة عمر التنظيم والاستفادة القصوى من أي أزمة محتملة قد تطرأ، فلا يظنن أحد أننا لا نرى هذا».

وأكد أن أنقرة تتابع عن كثب الوضع في سوريا وتدعم الجهود المبذولة، مبينًا أن «قسد» لن يحقق النتائج التي يريدها هناك.

ووجه تحذيرا للتنظيم، قائلا: «تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر الإرهابيين الذين جمعتموهم من شتى أنحاء العالم».

وأكد أن أنقرة لا تملك رفاهية البقاء مرتاحة في جو لا تلبى فيه المطالب الأمنية لتركيا في سوريا. ودعا إلى مواصلة الجهود مع السعودية والأردن وقطر والعراق لمساعدة سوريا على التعافي.

ولفت إلى أنه أجرى زيارة رفقة وفد تركي إلى دمشق الأسبوع الماضي والتقى نظيره الشيباني والرئيس السوري أحمد الشرع، وأجرى مباحثات مثمرة.

وأوضح أن ديناميكيات الأحداث الجارية في سوريا والمنطقة تتطلب عقد لقاءات مع الجانب السوري باستمرار وحسب الممكن، معربًا عن ترحيبه بمواصلة هذا العمل الوثيق، ومؤكدًا استمراره في المستقبل.

وأشار إلى أن صفحة جديدة فتحت في سوريا في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، مبينًا أن الحرب والفوضى والدموع التي استمرت هناك لسنوات انتهت، وأن باب أمل جديد فتح أمام جميع السوريين والمنطقة.

وذكر أن السوريين في الخارج والمنفى والمهاجرين بدأوا بالعودة إلى وطنهم بوتيرة معينة، وكذلك الاستثمارات الاقتصادية وطرح مشاريع البنية التحتية والفوقية والطاقة في البلاد، ورفع العقوبات عنها.

وأكد أن الإدارة الجديدة في سوريا طورت علاقات بناءة وإيجابية مع الدول الإقليمية والجهات الفاعلة الدولية.

وأردف: «الأحداث التي بدأت في اللاذقية وما تلاها من تحركات في السويداء، تُظهر أن دور «واي بي جي» في إفساد عملية اندماجه في النظام يجعل من الصعب على هذه الصفحة الإيجابية التي فتحت في سوريا أن تسير كما يأمل شعبها».

دمشق اعتبرت مؤتمر الحسكة محاولة يائسة لاستغلال أحداث السويداء

وتابع: «هناك تحدٍّ وصعوبة، لكن واجبنا هو تحديد ذلك بدقة وتحليل طبيعته واتخاذ التدابير اللازمة بناء على ذلك، وتأسيس تعاون والسعي إلى حل هذه القضايا سلميا قدر الإمكان».

كما أكد ضرورة العمل على مناقشة وتنفيذ بعض المسائل المتعلقة بالمجالات الاستراتيجية ذات الأولوية العليا، في وقت يتم فيه التعاون مع السوريين في العديد من القضايا، كالبنية التحتية والطاقة والاقتصاد والاستثمار والتجارة والتعليم والثقافة والسياحة.

وأكد أن بلاده دعمت سلسلة الاجتماعات التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بعد أحداث السويداء.

ورحب باجتماع الولايات المتحدة والأردن وسوريا وعشائر جنوب سوريا من أجل إيجاد حل سلمي للمشكلة.

ووجّه نصيحة لإسرائيل حكومة وشعبًا بأن أمنهم لا يكون عبر ضعف أو فوضى الدول المجاورة، بل يعتمد على ازدهار هذه الدول واستقرارها.

وأضاف: «يجب أن يتذكروا أن كل خطوة يتخذونها لإبقاء هذه الدول ضعيفة وغير مستقرة وتحت الاحتلال، قد تؤدي إلى تأجيج أزمات أخرى في المنطقة وقد أججت، فكل الخطوات التي يتخذونها لا تؤثر فقط على الدول التي يحتلونها، بل هناك مخاطر تأثيرها أيضًا على دول أخرى تقع على حدودهم، لذلك يجب أن يأخذوا كل هذا في الحسبان».

وشدد على ضرورة عدم التسامح مع المواقف التي تقوض استقرار سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها ورفاهية وأمن شعبها.

وتطرق إلى المصاعب التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة، مستدركًا: «طالما ليس هناك تدخل خارجي سلبي، فقد رأينا خلال الأشهر السبعة الماضية أن التعاون الإقليمي ودبلوماسية التفاهم العالمي قادران على معالجة الجروح في سوريا بسرعة».

وتابع: «قال من لم يتوقعوا أن تتطور هذه المرحلة على هذا النحو لبعضهم كان ينبغي لهذه الإدارة أن تكون متورطة في أزمات عديدة حتى الآن، لكن أسلوب إدارتها وفهمها للحوار وتعاونها مع الأطراف الإقليمية الفاعلة لا يُسبب أزمة، لذا فلنخلق أزمة، ولنخلق منطقة إشكالية عبر تأجيج الأزمات القائمة وتفعيل خطوط الصدع الاجتماعية».

ولفت فيدان إلى وجود اضطرابات ناجمة عن تلك التحركات في هذا الصدد، مبينًا أن حركات زعزعة الاستقرار في اللاذقية والسويداء والمناطق الخاضعة حاليًا لاحتلال «واي بي جي» مستمرة إلى حد ما.

وأكد ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية، وحماية حقوق الدروز وهويتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، وعدم تحميل العلويين مسؤولية ما حدث في عهد الأسد، وعدم حدوث أعمال انتقامية، واعتبار هوية وثقافة الأكراد التي سُعِي تاريخيًا إلى تهميشها، عزيزة وألا تكون سببًا لمشاكل لهم.

وشدد على ضرورة قيام الجميع بدعم جهود الإدارة السورية الجديدة لخدمة الشعب، والنهوض بمؤسسات الدولة، وضمان وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

ودعا إلى مواصلة الجهود مع السعودية والأردن وقطر والعراق لمساعدة سوريا على التعافي وتحويلها إلى مصدر للفرص بدلا من أن تشكل تهديدا للمنطقة، مؤكدًا أن هذه رؤية قابلة للتطبيق، ولا يوجد سبب يمنع تحقيقها.

وتابع: «هناك جهات لا تتمنى الخير لسوريا والمنطقة، ومن واجبنا أن نكافح ونقف ضد هذا».

فيما اعتبر الشيباني أن «مؤتمر الحسكة» الذي عقدته مكونات شمال وشرق البلاد الجمعة الماضية، يمثل انتهاكا للاتفاق الموقع في 10 مارس/ آذار مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وزاد: المؤتمر الذي جرى في الحسكة «بالتأكيد لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الغالبية العظمى من النخب العشائرية والدينية وحتى من النخب الكردية».

وأضاف: «هذا المؤتمر جاء كمحاولة يائسة لاستغلال ما يحدث في (محافظة) السويداء، وأكدنا رفضنا له».

وأكد أن الحوار والحكومة السورية والدولة «هي المظلة التي يجب أن ترعى جميع الأقليات والتي يجب أن تحل جميع المشاكل، وأي محاولات عبثية أو استغلال ما يحدث هنا أو هناك».

وتابع: «في المشاكل والمصائب والتحديات التي يواجهها بلدنا علينا أن نغلب لغة الحكمة، وأن نسعى لردم الفجوة بين جميع مكونات الشعب السوري وأيضا بين الشعب والحكومة، وألا يتم استغلال هذه الأحداث لاعتبارها ورقة سياسية».

والجمعة الماضية، عقد في محافظة الحسكة (مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا) تحت اسم «وحدة موقف المكوّنات»، ودعا إلى «إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية».

وحضر المؤتمر القيادية في «قسد» إلهام أحمد، والزعيم الديني الكردي مرشد معشوق الخزنوي، إضافة إلى حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز، والشيخ العلوي غزال غزال، بواسطة فيديو مصور.

ولفت الشيباني إلى أن الدولة السورية «تواجه تحديات وفي مقدمتها «التهديدات الإسرائيلية المتكررة والتي تمثل انتهاكا واضحا للسيادة السورية من خلال غارات تستهدف البنية التحتية ومواقع مدنية وعسكرية وتعرض أمن المواطنين للخطر».

وأضاف: «كما نواجه تحديات خارجية متعددة بعضها مباشر وبعضها غير مباشر تسعى إلى إضعاف الدولة السورية وخلق وقائع تقسيم هشة»، لافتا إلى أن «هذه التدخلات تحاول دفع البلاد إلى فتنة طائفية ومناطقية».

وتابع: «إلا أننا نعول على وعي شعبنا الذي كان وسيبقى واحدا مهما حاول البعض تفتيته أو تمزيق وحدته الوطنية».

وبشأن السويداء قال الوزير إن ما حدث فيها «أمر مفتعل من قبل إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في تلك المنطقة، لكن نحن على تواصل مباشر مع النخب المجتمعية ومشايخ العقل فيها».

وأضاف: «نحن ندعو إلى مسار تصالحي يؤمن السلم المجتمعي ويحافظ على رمزية السويداء كبعد تاريخي ووطني من تاريخ سوريا».

وتابع: «نعتقد أننا في القريب العاجل سنتجاوز التحديات في السويداء، ونؤكد لأهلنا الدروز أنهم جزء حقيقي من المجتمع والشعب السوري ولا نقبل أن يتم إقصاؤهم أو تهميشهم بأي عملية ابتزاز او استغلال من أي جانب كان سواء من إسرائيل أو غيرها».

ودعا «العقلاء والنخب الدرزية وكافة الشرائح في السويداء إلى تغليب لغة العقل وفسح المجال للدولة كي تأخذ دورها في المدينة».

وتحت ذريعة «حماية الدروز» استغلت إسرائيل الأوضاع في السويداء وصعّدت عدوانها على سوريا المستمر منذ شهور، وشنت في 16 يوليو/ تموز الماضي، غارات مكثفة على 4 محافظات، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.

سبل التعاون

وأشار الشيباني إلى أنه تناول مع نظيره التركي خلال اجتماعهما «سبل تعزيز التعاون السياسي لدعم مسار العملية السياسية في سوريا ودعم الاستقرار وكذلك آفاق الشراكة الاقتصادية التي تسهم في إعادة الإعمار والتنمية وأكدنا على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب»

وأضاف: «نحن في سوريا الجديدة نمد يدنا لكل شراكة تحترم أمن سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ونؤمن أن استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة جمعاء».

ودعا إلى «ضرورة تكاتف الدول الصديقة والحليفة إلى جانب سوريا»، مجددا «الشكر لتركيا وشعبها على استضافة الشعب السوري خلال سنوات الحرب واستمرارهم حتى اليوم بدعم سوريا في مرحلة السلام والبناء».