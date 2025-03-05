إسرائيل: 2.5 مليار دولار قيمة تضرر 2900 مبنى بالشمال جراء الحرب

القدس: كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الأربعاء، عن تضرر 2900 مبنى في شمال إسرائيل جراء الحرب، وأن قيمة الأضرار تبلغ 2.5 مليار دولار.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الوزير في وزارة المالية والمسؤول عن إعادة إعمار شمال إسرائيل زئيف إلكين قدم تقريرا إلى الحكومة.

وأضافت أنه أفاد في تقريره بـ”تضرر 2900 مبنى، 19 بالمئة منها نتيجة لنشاط الجيش الإسرائيلي” منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقدّر إلكين الأضرار بنحو 9 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار).

وفي بداية الحرب “تم إجلاء 67 ألفا و500 من سكان الشمال، وعاد 19 ألفا منهم إلى منازلهم حتى الآن”، حسب التقرير.

وكان الجيش الإسرائيلي طلب من سكان عشرات المستوطنات إخلاء منازلهم بسبب الحرب مع “حزب الله”، وانتقلوا إلى فنادق ودور ضيافة على نفقة الحكومة.

و”تضامنا مع قطاع غزة” في مواجهة حرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي، تبادل “حزب الله” قصفا حدوديا مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حولته تل أبيب في 23 سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب مدمرة.

(الأناضول)