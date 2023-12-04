إسرائيل: 51 مليار دولار كلفة أولية للحرب على غزة

القدس: رفعت وزارة المالية الإسرائيلية، الإثنين، تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا منذ قرابة شهرين.
جاء ذلك في تقديرات أعلنتها وزارة المالية الإسرائيلية، أمام الكنيست اليوم، في وقت كانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار).
وفي جلسة للجنة المالية في الكنيست اليوم، قدر مسؤولون بوزارة المالية أن تكلفة الحرب في قطاع غزة قد تشهد مزيدا من الارتفاع، نظرا إلى التطورات على الأرض.
ويظهر رفع تقديرات كلفة الحرب على غزة، بشكل رئيس، مدى عدم اليقين في الوقت الحاضر، مع عدم وجود نهاية قريبة للعدوان.
وقدر مسؤولون من قسم الميزانيات بوزارة المالية أن العجز المالي لعام 2023 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون 3.7 بالمئة؛ بينما كان التقدير الأصلي في موازنة 2023 هو 1.1 بالمئة.
وقالوا، بحسب ما أورده موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي: “عائدات الضرائب كانت تتراجع حتى قبل الحرب.. وحتى لو لم تكن الحرب قد اندلعت، كنا قد خفضنا توقعات الإيرادات لعام 2023، بسبب انخفاض الإيرادات من قطاع التكنولوجيا الفائقة، بسبب العوامل الداخلية والخارجية”.
وتشير إحصاءات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن حوالي 750 ألف إسرائيلي غائبون عن القوى العاملة بسبب الحرب (18 بالمئة من القوى العاملة).
ويتضمن الرقم أولئك الذين في إجازة غير مدفوعة الأجر وأولئك الذين في الخدمة العسكرية الاحتياطية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين 15 ألفا و899 شهيدا فلسطينيا، و42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وفي المقابل، تشن المقاومة الفلسطينية هجمات بصواريخ وقذائف باتجاه مستوطنات ومدن إسرائيلية، كان آخرها إعلان كتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس”، عصر الإثنين، قصف مدينة تل أبيب برشقة صاروخية.
(الأناضول)
أثبتت المقاومه اللبنانيه واليمنيه والعراقيه أنهم رجال بصدق وأن فلسطين هي جزئ لا يتجزأ من تلك البلدان. تحيه لهولاء الاحرار، والخزي والعار للقابعبن خلف شاشات التلفاز. احتفظوا بالادعيه تبعتكم لنسوانكم. خزي وعار على المخصييبن.
إن كنت تقصد حزب الله فهوى لاشيئ ولم يقدم شيئ يذكر إن كان حقا مقاومة ويدعي ذلك فمن الذي يمنعه في دخول الحرب ،كذلك الحوثي الذي يدعي نصرة فلسطين بإطلاقه صواريخ ولاصاروخ اصاب إسرائيل يدعون مقاومة إسرائيل في المواقع أما الواقع شيي اخر يحاك في الكواليس
ماذا فعلت تلك الأحزاب
كل ما قاموا به هو لأجل رفع رصيدهم الفارغ لدى الشعوب التي وبعضهم
ولكن ما هو الفعل الحقيقي الذي قاموا به ؟
الا تكفي فضيحة السفينه التي قاموا بتمثيلية أنهم احتجزوها وتبين أنها تحمل أسلحة كلاشن وار بي جي وغيرها من العتاد الروسي ؟
هل الصهاينة يستخدمون الاسلحه الروسيه ؟
ام انها كانت هديه من الصهاينة للحوثيين كما فعل الخميني من قبل ؟
ماذا عن ايران غيت ؟ هل تعرف تفاصيلها ؟
???
إسرائيل مش خسرانه من جيبها ولا مليم، البركه في مامتها أمريكا في وألمانيا (الله لا يبارك فيه على)
لا أظن أن مبلغ تكلفة الحرب للكيان الصهيوني مرتفع!!!! ولا حتى يزعجه!!!، لأن هناك بعض الدول العربية يمكنها ان تتحمل ذلك على عاتقها، في إطار إتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني 🤔.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألمانيا استدانت من أجل تمويل الحرب والبنوك الربوية نشط عملها.
لأصدق هذه الأرقام وعلى فرض أنها صحيحة فهناك من سيتولى دفعها. فهناك الخزانة الأمريكية وهناك ظرائب الجاليات العربية والاسلامية وهناك الأثرياء اليهود وهناك الأموال الأمانية والغربية. فالمشكل عند الغزاويين الذين يعانون من الشح حتى من جانب اخوتهم العرب الغرقى في وحل المال. لاسرائيل كل المصادر التمويلية، بينما المقاومة لاحول ولا قوة لها. هل ستتحرك النخوة العربية؟ وهل سيعوض العرب اخفاقهم في الدعم العسكري بالدعم المالي؟
أمريكا هي الأوكسجين الذي تتنفسه إسرائيل.🚫
لا يمكن أن توجد إسرائيل بدون أمريكا و الغرب.🚫
إسرائيل دولة صنعتها أمريكا و الدول الغربية من أجل فرض سيطرتها على المنطقة. 🚫
هه عصابة البيت الأبيض الأمريكي يا انريكي هي من ستدفع في الأخير خسائر الحرب لعصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 😁🚀🐒🚀🔥🚀