سياسة | دولي | تركيا

إسطنبول.. حبس عميل للموساد يدير شبكة أموال في تركيا

منذ 47 دقيقة

العميل الإسرائيلي ليريدون ركسهيبي

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أنقرة: قرر القضاء التركي، الثلاثاء، حبس ليريدون ركسهيبي العميل لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” بعد توقيفه في 30 أغسطس/ آب الماضي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن ركسهيبي كان يدير شبكة أموال تابعة للموساد في تركيا، ويقوم بتصوير لقطات بطائرات مسيرة (درون) بأوامر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فضلا عن أنشطة حرب نفسية ضد سياسيين فلسطينيين.

وتبين أن ركسهيبي (لم يُكشف عن جنسيته) قام بتحويل أموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا، الذين بدورهم كانوا يجمعون معلومات عن سوريا.

وذكرت المصادر أن السلطات التركية عملت على مراقبة جميع تحركات ركسهيبي وخاصة التحويلات المالية في حساباته اعتبارا من دخوله تركيا في 25 أغسطس/ آب الماضي.

وبتنسيق بين جهاز الاستخبارات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، تم القبض عليه في 30 أغسطس، وحبسه فيما بعد عقب اعترافه بتحويل الأموال إلى عناصر تابعة للموساد في تركيا وسوريا من دول أوروبا الشرقية وخاصة كوسوفو.

(الأناضول)

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